全國、北都10月斷訊提檢舉　劍指幕後黑手是蔡明忠

有線電視斷線大戰再起，昨（3日）因調解不成，包括大享、優視、浩鳴三大頻道代理商，共計22個頻道將於10月1日起從北都與全國兩家系統台斷訊，有超過13萬收視戶將受影響。對此，全國與北都對公平會發出檢舉函，指控三家頻道商涉嫌壟斷行為，還指控幕後黑手就是富邦集團董事長蔡明忠。

圖文／鏡週刊

根據全國數位與北都有線電視聯合發出的檢舉函指控，富邦集團系統商與頻道代理商透過水平及垂直壟斷優勢，以行政戶數10%之鉅額最低簽約頻道授權金，導致全國數位公司二期汐止區取得經營許可數年仍無法開播，藉此維持壟斷獨占地位，妨礙新業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序。

全國數位表示，富邦集團透過凱擘（13）、優視（7）、浩緯／浩鳴（4）等頻道代理商掌控合計24個優質主流頻道，凱擘嗣因公平會二度裁罰合計新臺幣（下同）5,300萬元罰鍰後，於106年11月16日聲明107年度終止頻道代理，於同年12月22日將「東森家族」及「緯來家族」等13個頻道代理權移轉予106年12月20日設立、資本額僅200萬元之大享公司。



大享公司再變換負責人，其目前負責人王鈞國為紅樹林有線電視前任獨董，凱擘公司副總洪清復也任職於大享，因此有線電視業界均認為大享就是凱擘「華麗轉身」後的再回歸，大享更於108年5月間取得TBC（台灣數位寬頻）107年度頻道採購權，依此，富邦集團已掌控24個主流頻道及有線電視系統近半訂戶數，華麗轉身形成更龐大的媒體壟斷巨獸。

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另外，富邦集團大享、優視、浩鳴聯合要求107年度違法差別待遇授權條件、共同於108年3到4月退回保證金支票、108年9月斷訊，確已構成公平法第15條所禁止之聯合行為。

此外，富邦集團旗下之大享、優視及浩鳴聯合行為之目的就是為了斷訊，使全國數位訂戶流失。因為全國數位取得經營許可之區域與富邦集團旗下之凱擘集團及台固集團經營區域重疊，新莊區、泰山區及五股區競爭者有永佳樂、蘆洲區及三重區有全聯，汐止區由觀天下獨佔，全國數位申請籌設許可之宜蘭縣亦由聯禾獨佔，大享、優視及浩鳴等三家頻道代理商為了同屬富邦集團系統經營者利益，欲藉此聯合行為再次霸凌全國數位，達到將全國數位徹底逐出市場目的，回復NCC開放經營區前獨佔或雙佔之壟斷地位。

最後，全國數位呼籲，有線電視市場水平垂直壟斷嚴重，頻道商與新進系統經營者均深受其害，全國數位於此困境仍努力不懈，積極爭取公平無差別待遇之授權條件，促進有線電視市場之健全發展，全國數位再次向富邦集團旗下大享、優視、浩鳴等三家頻道代理商大聲疾呼，請停止聯合就107年度授權條件對全國數位與同經營區之競爭者為無正當理由差別待遇之違法行為。



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