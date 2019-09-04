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男女同事為尋「紀念碑」爬火炎山　受困深山險被牛魔王收去　　

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▲男女同事找紀念碑爬火炎山，迷路受困山區，消防局出動約10名隊員、山友，終於將2人安全尋獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男女同事找紀念碑爬火炎山，迷路受困山區，消防局出動約10名隊員、山友，終於將2人安全尋獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名涂姓男子（62歲）與新竹市1名范姓女子（55歲），8月29日上午攀登進入苑裡火炎山脈，尋找設置年代已久之苗栗縣苑裡圳水利文化資產紀念碑位置，對山區路徑不熟，導致迷失方向，最後體力不支無法下山，遂報警求助。

警方表示，8月29日下午1時許接獲通報指稱，有2名民眾受困火炎山山區請求救援，山腳所立即連絡鄰近社苓派出所員警、苑裡消防分隊人員及轄區山友約10人，趕赴火炎山區搜尋，警方入山後以手機與報案人涂男聯繫，經使用手機GPS定位系統往發訊方向搜救，歷經3小時終在火炎山脈東邊離當初涂男停放車輛處約4公里的山溝內，尋獲臉色蒼白、體力透支的涂男與范女兩人。

▲消防人員花了將近3個小時，終於將2人順利救下山 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防人員花了將近3個小時，終於將2人順利救下山 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

涂男向警方表示，因研究需要與同事范女一同攀爬火炎山，找尋苑裡圳水利文化資產紀念碑設置地點，2人初登火炎山脈，不知道要登爬這座山其實是相當有挑戰性的，上山前沒有作好功課才會迷失方向，非常感謝警察、消防及山友在危急時能伸出援手救他們一命。

通霄警方呼籲，天氣炎熱登山山友務必注意補充水分避免中暑;另外登山有其危險性，建議先行上網查詢路況及登山行進路線，以保障自身安全。

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