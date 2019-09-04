謝金河：全世界負殖利率債券逼近17兆美元　企業債也出現負殖利率　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河3日在臉書以「全球債市風波惡」為題發文指出，美債30年期殖利率跌至1.931％，是歷史新低，過去百年來，從未跌破2％，居然守不住。文中也提到，最近雀巢發行公司債，額度7.5億美元，十年到期，殖利率是負0.11％，連企業債也出現負殖利率，顯示債市泡沫愈吹愈大。

謝金河在臉書指出，美債1個月期殖利率是2.07％；3個月期為1.987％，都超過30年債殖利率這是市場強烈預期美國聯準會降息的結果。

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謝金河指出，川普對貿易戰積極出招，而且不斷要求美國聯準會（Fed）主席要加大力道降息。高齡93的前Fed主席葛林斯潘（Alan Greenspan），也對降息投贊成票，說沒有什麼能夠阻止美國加入全球政府債券收益率為負數的這種趨勢，即使美國國債殖利率降至零以下，也沒有任何障礙。

謝金河也舉例，德國全部債券殖利率皆為負，日本、法國15年以內債券殖利率也皆為負，全世界負殖利率債券逼近17兆美元（約新台幣538.1兆元），而且近期連企業債也出現負殖利率，顯示債市泡沫愈吹愈大，全球對經濟衰退預期，漸成共識，倘若美債也加入負殖利率行列，那真令人難以想像。