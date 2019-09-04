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台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

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▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台巴ECA生效迄今，雙邊貿易總額較去年同期成長88%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台灣與巴拉圭簽訂之台巴經濟合作協定（ECA）自去（107）年2月28日生效實施，為深化其效益，雙方於同年6月12日在臺北舉行「第1屆臺巴經濟合作協定聯合委員會」，討論涉及關稅配額及關稅調整議題，後續雙方就第3至6號決議文內容達成共識，經雙方相互通知完成必要之內部法律程序後，將自本（108）年9月5日起正式生效。

經濟部國貿局表示，決議文內容包含我給予巴方31項產品優惠關稅及配額待遇，巴方則給予我14項產品優惠關稅，其中第3號決議文為巴方輸臺蔗糖每年6萬公噸配額內免關稅（粗、精糖配額分別為5萬、1萬公噸）；第4號決議文為巴國輸臺冷凍豬筋分5年降至零關稅，及馬黛茶等29項產品立即降至零關稅；第5號決議文為巴國調降我米粉產品輸巴關稅至2%；第6號決議文為巴國調降我梭織物、針織品、手提袋等13項產品輸巴關稅。我方經評估巴國所提及之產品，2017年我自巴國進口54.2萬美元，均無損我國內產業，且有助鞏固邦誼，深化雙邊經貿關係。

請繼續往下閱讀...

台巴ECA生效迄今，效益逐漸顯現，雙邊貿易持續成長。108年1至6月台巴雙邊貿易總額達4,768萬美元，較去年同期成長88%，其中我自巴國進口2,249萬美元、對巴出口2,519萬美元。我自巴國主要進口產品為牛肉，占94%（金額為2,131萬美元，占自全球進口6.88%），為我第4大牛肉進口來源國。

巴拉圭幅員是臺灣的11倍，人口約為臺灣3分之1，是我國在拉丁美洲的重要友邦，兩國建交逾60年，雙方高層互訪、經貿合作密切，並持續擴大合作領域。此外，巴國是「南方共同市場（MERCOSUR）」的成員，與巴西、阿根廷及烏拉圭享關稅優惠，且近10年來的平均經濟成長率維持4%以上，為拉丁美洲經濟表現最亮眼的國家之一，是我國進入南方共同市場的重要夥伴。

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