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王令麟：跟著我一定讓你賺錢！東森天美仕今年業績上看4億

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東森集團董事長王令麟出席第2屆社交電商趨勢大會（圖／東森社交電商提供）

東森天美仕今年7月舉辦社交電商大會，吸引1500人到場，想創業、賺錢的年輕人，對直銷與社交電商結合的新模式，充滿高度興趣。(資料照／東森天美仕提供)

財經中心／台北報導

東森集團2018年正式投入直銷產業，在集團大家長王令麟親自帶領下，短短一年即創下突破1億元的營業額，刷新本土直銷公司紀錄，今年業績更要超越4億元，專家解讀東森之所以能夠交出如此漂亮的成績單，領導人的經營理念和企圖心，以及集團資源優勢，是最關鍵因素。

東森集團董事長王令麟出席第2屆社交電商趨勢大會（圖／東森社交電商提供）

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東森集團總裁王令麟說「跟著我一定讓你賺錢！」集團業務團隊有30%年薪超過百萬，遠高於一般受薪階級百萬年薪僅8%。(資料照／東森天美仕提供)

東森天美仕今年七月舉辦社交電商大會，現場吸引1500人與會，王令麟人生路上的傳奇經歷，激勵所有想成功、想創業、想賺錢的人，「東森是最能創造新商模、有爆發力、影響力的集團，相信能讓參與的人獲利賺大錢！」王令麟在會上強調，東森集團在台灣有東森購物、東森新聞雲、墨攻票券公司，在海外有香港草莓網及涵蓋全台灣、在大陸有研發及製造研發中心的東森自然美，注入所有資源，使社交平台能夠發揮更大的力量，目標成為台灣第一品牌的社交電商平台，「你們會因為加入東森社群平台賺大錢，東森因為有你們會更偉大。」

許多年輕人對直銷與社交電商結合的新模式，充滿高度興趣，而領頭羊東森直銷成立短短不到10個月，已有超過10萬名社交電商會員，透過東森網站加盟成為實習店主，進行分享親友東森嚴選商品賺錢，以及自購省錢的加盟新型式。東森直銷成立才一年，營業額就突破1億，今年更迅速翻四倍上看4億，明年要挑戰13億，主要原因就在東森擁有多年累積下來強勢的品牌信譽，再加上強大的商品力、訓練能力，以及廣納各界優秀人才加入，並以分享、分潤給合作夥伴和員工的企業精神，能夠集眾人之力、齊心拼出好成績。

中華民國多層次銷商業同業公會秘書長陳譽錚（圖／記者謝盛帆攝）

▲中華民國多層次銷商業同業公會秘書長陳譽錚。（圖／記者謝盛帆攝）

在傳銷業界擁有20多年資歷的中華民國多層次傳銷公會秘書長陳譽錚就說，東森集團有深厚的基礎，現在轉換型態到能夠「互惠」、「倍增」的傳直銷領域，有絕對的優勢，對於想投入傳直銷的年輕人，「站在巨人的肩膀」最起碼可以看得更遠，可供借力的地方很多，所以才能短短時間吸引這麼多人加入，也有非常好的開始，「好的平台、好的公司、好的產品、好的方式」出現，這對整體產業是非常樂見的。

就像東森大家長王令麟曾說過的「跟著我一定讓你賺錢！」東森集團所屬業務團隊，不論直銷或電話行銷，有30%的人年薪超過百萬，遠高於全國受薪階級達百萬年薪僅8%，所以無論直銷或是任何產業員工，總年收入要看企業給予的資源、行銷力有多少，這也正是東森集團在零售業及直銷業，今年比去年業績成長3倍及「網路、OB等成長70%」之主因。

東森天美仕主辦第二屆社交電商大會，吸引1500人到場參加，王令麟親臨現場，喊話要讓大家發大財！(採訪撰稿記者黃稜涵；攝影剪輯記者謝盛帆)

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