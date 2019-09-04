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與樂天簽競業限制條款　國票金否認與安泰銀的婚事近了

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▲▼國票金控董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

▲國票金控董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君、紀佳妘／台北報導

國票金總經理丁予嘉開頭直說：「沒，沒這回事，我沒聽說此事」來否認國票金的大股東旺中集團以及安泰銀隆力集團（Long-reach）簽訂意向書、已經實地查核安泰銀行，並且併購資金達到350億元的消息。國票金也表示，與樂天有簽訂「競業限制」條款，顯見國票金是無法再併購一家實體銀行了。

國票金近期才與日本樂天集團共同取得金管會的許可籌設純網銀「樂天國際商銀」國票金的持股大約是49%，但純網銀還在籌設當中，今（4）日就又傳出國票金的勢力將擴及到「實體銀行」。

請繼續往下閱讀...

消息傳出，國票金已經對安泰銀實地查核，且隆力將以每股18~19元出售給國票金，整體資金要達350億元，但是目前國票的資金恐怕不夠，各大股東恐怕要增資，才能夠吃下安泰銀。如果國票金可以順利併購安泰銀，不只有「空中」的純網銀；將要擴及到「陸軍」的實體銀行。但是這不僅要看金管會的態度、日本樂天集團恐怕也會有意見。

根據國票金的年報顯示，國票金最大股東旺旺集團持股約有10%多，其他的大股東包含美麗華集團、耐斯集團、以及公股第一銀行和合庫銀行等。消息傳出後，國票金的股價在平盤下游走，目前成交價格在10.55元；安泰銀則受到消息的激勵，股價往上飆，目前成交價14.95元，漲幅超過6%以上。

針對目前轉投資純網銀的金控，金控旗下已有一家實體銀行和一家純網銀，未來是否能併購實體銀行？金管會主委顧立雄先前曾說，以金控設立目的來講，他認為理論上可行，但仍得視個案衡酌考量。

▼旺中集團是目前國票金最大股東。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡衍明,蔡紹中出席中視·中天閃耀旺鐘聯合慶功宴。（圖／記者張一中攝）

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