蔡英文訪媒體參與「美鳳有約」錄影　跟陳美鳳一起下廚！

▲總統蔡英文參訪民視。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日赴民視參訪，了解台灣電視節目產業發展情形，同時也錄製「美鳳有約」節目，跟主持人陳美鳳一起下廚。

總統府發言人林鶴明表示，蔡英文除了參與錄製「美鳳有約」節目，與主持人陳美鳳小姐一同下廚做菜外，也探視八點檔連續劇「大時代」的節目拍攝現場，在製作人王珮華的介紹下，親自見證「大時代」劇中演員精湛的演出。

林鶴明指出，蔡英文對於民視製作電視節目的品質表示肯定，並親身感受美鳳姊主持的功力；此外，她也對於「大時代」劇中的台灣街道場景的美術設計感到驚艷，在攝影棚內搭建出逼真的台灣生活實景，證明台灣戲劇節目的製作能力一流。

隨後，蔡英文也前往民視新聞部參觀工作環境，由於民視長期製播台語新聞節目，她也關心台語主播在製播新聞上的情形，並且對於民視長期關心本土並且用心製播新聞內容表示肯定。

蔡英文最後前往民視特別保留的蔡同榮創辦人的辦公室致意，該辦公室完整保留當初位於八德路辦公室的空間規劃，在王明玉董事長的介紹下，逐一瀏覽了蔡創辦人的珍貴影像記錄。

蔡英文表示，雖然蔡同榮創辦人離開我們一陣子，可是總覺得好像他明天就會出現在門口。過去在民進黨中常會每個禮拜都會看到他，很習慣每個禮拜一定會見面，看到這些照片，就想起蔡創辦人過去「顧台灣」的心情，大家都深刻的體驗，「蔡創辦人留下來的願望，大家會繼續努力來達成。」