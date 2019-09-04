恐怖官邸！處長自縊、副手鬼月驟逝　謝長廷也都不過夜

圖、文／鏡週刊

台灣駐日本大阪辦事處再傳噩耗，代表處組長黃水益驚傳8月初中風驟逝，讓僑界感到相當震驚，除惋惜痛失優秀外交官外，1年前駐大阪代表處長蘇啟誠才因燕子強颱重創關西機場衍生的假消息，遭各方指責，在大阪官邸自縊身亡。

▲駐大阪秘書黃水益（左1）是前代表處長蘇啟誠（左3）的副手，2人在1年內先後辭世，僑界震驚。（圖／鏡週刊提供，下同）



當時僑界盛傳，官方未在官邸辦法會超渡英靈，導致靈異之說四起，至今仍無人敢入住，原訂鬼月過後要重新裝潢官邸改運。不料，還未動工就發生不幸事件，恐怖巧合讓駐外人員心裡不免毛毛的。

8月6日，台灣駐日本大阪代表處人員齊聚「愛大廳」（愛ホール）葬儀社，參加大阪辦事處組長黃水益的告別式，日本僑界對黃水益驟逝感到震驚與惋惜。

知情人士透露，黃水益是在台灣習俗農曆7月鬼門開的第3天、國曆8月3日突然中風過世。8月2日，黃依原定行程出席台僑與日本地方人士的晚宴，席間他一如往常，逐桌敬酒，雖有人勸他不要喝太多，但黃水益為讓賓主盡歡，仍是不斷乾杯，最後醉倒在餐廳。

由於黃水益已不是第一次喝醉酒，過去只要休息一下就會清醒，同事見他醉倒並不以為意，打電話請他的妻子到場將黃帶回家，但到家後卻一直沒有清醒過來，隔天凌晨4時黃妻覺得不對勁，打電話請會講日語的代表處人員幫忙叫救護車。

黃水益被送到醫院後，才發現是腦溢血，情況非常嚴重，經急救無效後宣告死亡，享年59歲，消息傳出，不但代表處人員無法置信，連僑界也同感震驚，感嘆又失去一位優秀外交官。

知情人士指出，去年關西事件後，駐大阪代表為保護同仁而以死明志，重創外交人員士氣，大阪代表處更是籠罩在低氣壓中，原本是官員很愛到訪的日本地區，在事發後，到訪的我國高官就變少了，即便是駐日謝長廷等高層到了大阪，也都不在大阪過夜，只待幾個小時就走，當地台僑期待我國高層到大阪官邸穩定士氣的希望也一再落空。

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