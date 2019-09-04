前立委遭爆欠債600萬「跑出國炫富」　問題明星兒曝光

圖、文／鏡週刊

曾任台北市議員、立委的前籃球國手洪濬哲，遭控明明有錢，卻賴債不還。一名王先生拿著借據向本刊投訴，17年前洪離開政壇後，以開店等理由向他岳母借了664萬元，承諾2年還清，不料卻人間蒸發。

8月28日，王先生與太太接受本刊採訪，一碰面，他抹去額頭上的汗珠，長嘆一口氣告訴記者：「我與他兄弟相稱，我出錢出力支持他，他離開政壇後沒有錢，5000元、5萬元跟我要，我都給，結果他跑去跟我岳母借了600多萬元，拖了這麼久不還，還鬧失蹤。現在我岳母老了、病了，拿不回錢，想到他就心痛！」

▲王氏夫妻20年來資助洪濬哲上千萬元，卻一毛錢都討不回。（圖／鏡週刊提供，下同）

「我當初這麼幫洪濬哲，就是希望他能再起來，我認為我們是好友，所以才這麼挺他，哪知道他卻認為一切都是理所當然！」王先生強調，他與洪相識超過20年，前後借給洪超過1000萬元。「拿我的錢就算了，但他向我岳母借了600多萬元養老金，一直不還，搞失蹤、推責任。」

王先生拿出當時的借據，上面每筆金額、用途，都記錄的十分詳細，洪還親筆寫下：「感謝郭○○女士協助處理，同意二年內會主動處理債務。」最後簽上自己的名字。「借據上頭寫得一清二楚，他竟然還想耍賴，這就太過分了！」王先生咬牙切齒地說。

▲現年68歲的前立委洪濬哲生活優渥，卻遭老友踢爆賴債不還。

可惡的是，洪後來賺錢翻身，不只擔任少年籃球發展協會理事長，還經營裝潢公司，更與第2任妻子開了2間精品店，但遇到王追債，卻打死不認帳。因80歲的岳母臥病在床，心中一直掛念著這筆錢，王先生決定曝光此事，盼洪不要忘了當年的恩情，早日還錢。

事實上，這並非洪濬哲首次神隱。2006年，洪的明星兒子洪其德因吸毒遭查獲送勒戒，2年後和已故藝人戎祥合開包子店，沒多久又爆發酒駕撞死洗碗工事件，雖然最後與死者家屬以300多萬元達成和解，但形象全毀、演藝事業停擺，外界雖曾期待洪濬哲出面說明，不過他始終未曾出現。

更多鏡週刊報導

【前立委裝傻賴債2】上酒店、生活費他全買單 慘被前立委當人肉ATM

【前立委裝傻賴債3】明知借款是老太太棺材本 冷血的他錢到手就搞失蹤

