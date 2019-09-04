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美中新一輪關稅生效+3年來製造業首度萎縮　美股道瓊跌近300點作收

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▲▼美股,紐約證券交易所。（圖／路透）

▲9月初美股首個交易日現慘況。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

數據顯示美國8月份工廠活動自2016年來首度萎縮，加上美中新一輪關稅9月1日生效，美國原油第一次被中國列入徵稅名單，雙重衝擊下導致美股收盤下挫。道瓊工業指數下跌近300點。

那斯達克指數下跌88.72點，或1.11％，收7874.16點；標準普爾指數下滑20.19點或0.69%，收2906.27點；費城半導體下挫26.60％，或1.77％，收1478.32點；道瓊工業指數則是下跌285.26點或1.08%，以26118.02點作收。

請繼續往下閱讀...

隨著美中9月面談日期難產，以及美國8月ISM製造業PMI指數報49.1，華爾街難以平息不安，另外美債倒掛維持，美元及黃金上揚，但能源股、工業、金融及科技類股全面下挫，慘況一度使道瓊開盤就下挫400點。

週三（3日）是美中新一輪關稅生效後的第一個美股交易日，四大指數都慘兮兮。「AmeriVet」證券公司美國房產主管法涅落（Gregory Faranello）表示，「9月初的全球不確定性處於近期高點，這段時間的發展很可能會為未來定下基調。」

美國總統川普則是再度向中國國家主席習近平警告，「不要拖延談判」！

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