「富櫃200指數神算王」活動倒數雙加碼！新增百項好禮等你拿

▲櫃買中心舉辦「尋找櫃買富櫃200指數神算王」週週送活動，日前大方推出雙加碼，新增「三萬人加碼獎」及「鐵粉加碼獎」。（圖／櫃買中心提供，下同）

財經中心／綜合報導

櫃買中心舉辦「尋找櫃買富櫃200指數神算王」週週送活動，投資人參與狀況相當踴躍，活動開辦以來截至8/30（五）止，累計參加人次已突破2萬大關。在活動即將進入尾聲之際，為在9/30（一）「櫃買富櫃200指數期貨」推出前吸引更多投資人關注指數之表現，並答謝投資大眾對本活動的支持，櫃買中心大方推出雙加碼，新增「三萬人加碼獎」及「鐵粉加碼獎」，逾百項好禮等你拿！

櫃買中心本次追加之「三萬人加碼獎」，將針對參與活動的第三萬人次致贈澳洲袋鼠金幣（1/10盎司）一枚，而第三萬人次前後各2人次，都可以獲得面額1千元的便利商店商品卡；另外，「鐵粉加碼獎」的部分，將於活動最後一日（9/27（五）），由本活動所有參加人次中（即每筆參加資料皆有一次抽獎機會，但每一投資人以得獎一次為限），以電腦隨機抽出100名投資人，每名致贈Dashiang不鏽鋼水瓶1個。「富櫃200指數神算王」週週送活動獎項豐富，投資人把握機會多多參與，只要掃描QR code進入活動網頁，或者連結官網（網址：http://www.tpex.org.tw）進行指數預測，即有機會把好禮輕鬆帶回家。

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同時，自8/19（一）「櫃買富櫃200指數型權證交易獎勵活動」開跑後，富櫃200指數型權證交易量大幅成長逾8成，而在活動期間內投資人只需至活動網頁完成一次性登錄，每日參與富櫃200指數型權證交易的前50名投資人，即可獲得超商購物金新台幣50元，投資人可觀察指數波動，利用小額資金適時進場，活動相關說明可至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）查詢。

「櫃買富櫃200指數」(指數代碼：IX0118)今年以來的績效，在美中貿易戰的亂流中表現仍相當穩健，截至8/30（五）止，年度漲幅達13.97%，主要係因富櫃200指數成分股基本面表現佳，依據108年第2季財務報告顯示（不包括日盛金控及康和證券），EPS超過5元之公司計有27家，EPS 2元以上未達5元的公司計54家，EPS 1元以上未達2元之公司計37家，整體獲利之成分股高達167家，占比超過八成，值得投資人多加留意。

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「櫃買富櫃200指數型權證獎勵活動」QR code：