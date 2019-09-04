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從事傳銷業賺不到錢？　公會秘書長：外行！數字解讀錯誤

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▲▼總裁王令麟出席東森天美仕台北新辦公室落成剪綵。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國多層次銷商業同業公會秘書長陳譽錚認為，不論參與人數與營業額，傳銷產業基本上一直在成長。（資料照／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

從事直銷、傳銷究竟能不能發大財？日前有平面媒體在頭版大篇幅報導，從公平會調查報告推算「僅千分之三年收入達超過30萬元」，對此，中華民國多層次傳銷商業同業公會秘書長陳譽錚認為，不論參與人數與營業額，傳銷產業基本上一直在成長，對於公平會公布的統計數字，該媒體用錯誤解讀換算出錯誤結果，反應了外行對該產業的不了解，凸顯出產業的「美麗與哀愁」。

根據公平會發布2018年發布107年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，全台傳銷商統計有計346家，從業人員達308.38萬人，其中，傳銷公司平均領取佣（獎）金30萬元以上之事業為4家，占總傳銷公司家數346家的1.16%，而《自由時報》在報導中指出，「年領超過30萬元以上者僅1.16%、9,709人，若以傳銷事業總人數來推算，1千人中僅約3人可熬出頭」。

請繼續往下閱讀...

中華民國多層次銷商業同業公會秘書長陳譽錚（圖／記者謝盛汎攝）

▲陳譽錚表示，年收入超過30萬元的傳銷從業人員，總人數勢遠遠大過9,709人。（圖／記者謝盛帆攝）

對此，在傳銷產業待超過20年的陳譽錚反駁表示，原始報導對於公平會的數字解讀不精準，首先，1.16%指的是傳銷公司家數，而非人數；其次，據他了解，以安麗公司為例，該公司的DD聘位月收入超過2.5萬元，換算年收入是30萬元，光是一家安麗的DD人數約有11,000人，而調查指出有4家的經銷商平均年收入超過30萬，其公司總人數勢必遠遠大過9,709人這個數目。

而去年有領取佣（獎）金者僅83.7萬人，在308.38萬人占27%，關於這一點，陳譽錚則是持同意看法，「這不代表是壞事，而是代表該產業越來越健康化、正常化，至少有70%的人是為了產品而來，換句話說，這個行業漸漸被認可是正常的消費管道，對於要不要加入傳銷作為事業來賺錢，那是個人的選擇，但會有人被優質產品吸引而來，這件事情反倒是機會點，不是危機點。」

▲▼找到直銷新出路！她幫小店拍片推廣「月收破6位」：不需要推銷。（圖／黃于珊提供）

不過，陳譽錚也提到，外界對於傳銷產業有著兩種截然不同認知，站在傳銷從業人員立場來看，認為該產業成本低、無風險、可以和大家分享等眾多優點，但不懂的人視傳直銷的多層次拉人頭加入為亂源，把它汙名化，所以才說是「美麗與哀愁」。當然，沒有說傳銷一定很好賺錢，但傳銷在某程度上是一種生活方式的改變，不僅創造一個消費，也有可能帶來被動收入，再進而倍增時間、人脈、業績。

隨著社群、社交電商等新模式興起，為傳統傳銷帶來衝擊，例如東森天美仕、網連通的運營模式，強調的是以社交元素為核心，利用會員人脈圈以及社群分享帶進新客，為自己創造收入。陳譽錚認為，不管是社群、微商、社交電商，皆創造了一種新的零售方式，也如同現在時下所稱的「空軍」，可以為傳銷帶來加分效果，順應這股潮流，能夠分享更多產品的好處，傳銷本質為人與人之間的互動與互助，藉由空軍的多元進人策略，搭配陸軍紮實的育人、留人戰略，可望為傳銷業帶來新的發展契機。

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