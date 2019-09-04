中華電信前進東協市場 用數位實力協助企業擴展商機

▲中華電信與越南最大電信業者Viettel共同舉辦「雲端運算時代智慧製造」研討會，中華電信國際分公司總經理吳學蘭(左3)會後與Viettel業者合影。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

近年來，網路技術不斷成長，帶給電信用戶更多元的通訊選擇，想聯繫國外的親友，或是聯絡客戶，都可以用更低成本的方式達成；相對地，這也讓電信公司在語音通話的收入銳減，不過，業界並不氣餒，中華電信國際分公司積極開拓新財源、跟進政府南進政策，提供海外設立據點的企業完整解決方案，提高公司另一波收益。

8月底時，中華電與越南龍頭電信業者Viettel舉辦研討會，分享了在越南的成功經驗，並且希望未來能將吸取的經驗複製到東南亞其他國家市場中。

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事實上，中華電信國際分公司早在12年前就看準了東協市場發展，率先與Viettel合作，由中華電提供技術性支援，與Viettel共同打造網際網路數據中心（IDC），服務在越南的台商。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，當時中華電派了一組工程人員到越南提供Viettel技術支援，且在IDC成立後一年就獲利。而後也持續支援Viettel打造第二座的數據中心，一路到第三座IDC時，中華電的人員才撤離，交由Viettel自行建置。

國分團隊提供給Viettel技術支援穩扎穩打，從一開始建置至今，Viettel即將在今年打造第5座數據中心，且未來五年內因應市場需求的快速成長，將再陸續建置其他IDC，以充分滿足當地的需求。

吳學蘭進一步指出，中華電相當看好未來5到10年越南的經濟發展，相關的建置需求勢必會成長更快速，未來中華電也將會擴大在越的投資力道，並且將更多的資通訊、智慧服務帶給當地的台商。

中華電信國際分公司規劃處長劉炫龍補充，目前中華電在越南提供的服務範圍有託管與租賃等業務，而後DDOS、公共網域名稱解析（DNS）等資安服務也都將陸續加入國分在越南的服務當中，而軟體定義資料中心（SDDC）則是近期將會提供的服務。

中華電不只有電信服務 協助企業數位轉型也在行

外界對於中華電信國際分公司可能會有些陌生，且第一直覺應該僅是「提供國際電話服務的公司」；不過事實上，國分在越南也提供企業進行數位轉型的服務。

舉例來說，像是台灣的金融業者在越南設置國外分行，或是證券保險業者90%的海外子行都相當仰賴中華電信的服務；亦或是流通業者在越南通訊服務，甚至是店面的經營，都可以透過中華電國分獲得滿足。

截至目前為止，國分在越南整體客戶係以製造業者為主；劉炫龍說明，在工業4.0概念興起後，為了協助當地台商因應國際競爭，國分提供了相當多的協助。

像是製鞋、金屬加工等人力需求大的業者，國分會適度透過智慧化流程，進一步地降低台商營運成本；再者，像是化工原料業者所注重的數據流程管理，國分也能提供技術支援，打造出客製化的解決方案。

劉炫龍指出，要提供客戶智慧製造服務，中華電會提供專人到廠蹲點，了解每一個生產流程的作業模式，並找出痛點以提出改善建議；舉凡像是感測器安裝、數據收集，不同機器設備間的統整分析，機台預防性維護檢測等，都可以透過中華電進一步的佈建系統而滿足。

確保客戶的成本投入都能獲得高投報率，提升產品品質與產能，進一步地掌握產品交期；劉炫龍也分享自己看到的一個有趣現象，他表示，第一時間會導入智慧製造流程的不一定是大公司、大老闆，而是那些有企圖心的老闆反而接受度高，而大廠可能是看到「追兵」要迎頭趕上時，才會思考導入系統。

▼中華電與越南電信業者Viettel共同舉辦的研討會吸引了許多台商到場參加。（圖／中華電信提供）

中美貿易不是衝擊 是進一步拓展轉機

近期中美貿易相關議題打得火熱，許多台商也因此部分撤出了中國大陸投資，中華電因此而獲益；吳學蘭解釋，因為越南的地理位置恰好在中國旁邊，尤其北越更是直接與中國相連，因此北越將會是台商廠房的新落腳地。

台商進駐北越，意味著短期內廠房為了快速帶起產能，通訊需求會相當大，而中華電已有萬全準備，提供相關技術支援。

不過，國分也不以此為滿足，而是繼續看準第二波成長動能，將技術帶往泰國、印尼，以及馬來西亞；因為越南近年的人口紅利開始逐漸下滑，台商廠房的擴張需求勢必會往東協其他各地走，中華電也會將越南獲得的成功經驗複製到東南亞其他國家。

劉炫龍指出，不僅是泰國、印尼，以及馬來西亞等地，中華電也考慮明年在印度設立辦事處，希望在東南亞各國找尋當地的合作夥伴，讓服務更能客製及落地。