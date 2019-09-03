貿協企業高階主管實戰班前進以色列！　黃志芳率領32位主管赴當地取經

▲外貿協會第4期企業高階主管實戰班今年到以色列開課，今天舉行開訓典禮，展開為期4天的課程。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會第4期「企業高階主管實戰班」今（3）日在以色列舉行開訓典禮，由貿協董事長黃志芳親自率領32位來自國內企業高階主管及新世代領導人學員，展開為期4天的課程。

外貿協會董事長黃志芳在開訓典禮中致詞時表示，以色列及台灣同為小國，但都能在有限的資源中創造奇蹟，以色列成為新創之國的關鍵在於不畏風險，從無到有探索各種可能性，相信台以能結合兩國長處，在不同領域中激盪出新的火花。

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這次實戰班選擇在以色列開課，就是希望學員能透過本次課程，由以色列的觀點重新定義創新，黃志芳期許台灣企業，不論成立時間長短，都應保有新創公司的精神，不安於現狀，才能順應數位的時代轉型，並持續成長進步。

台灣駐以色列代表處張國葆大使也特別在會中分享，本次課程是台以兩國絕佳的交流及合作機會，兩國在歷史上有許多淵源，也長期在各種不同領域中互助合作，而以色列與台灣最大的不同，即是以色列人民勇於挑戰及獨立思考的精神，希望學員透由本次課程，能跳脫傳統思維，將創新帶回台灣。

這期實戰班首日課程主題聚焦以色列及猶太創新精神，透過文化背景及國際局勢，帶領學員了解以國如何以創新取勝，另為了解激發組織及企業轉型的關鍵要素，也將參訪當地企業，實地瞭解當地科技及新創的發展現況。

此外，本期實戰班學員除第4期學員外，另有1至3期學員加入，學員多來自台灣中大型企業，包括能源科技、創新材料、生技醫療、食品、機械製造、鋼鐵業等知名企業高階主管及新世代接班人，貿協也邀請以色列企業重要人士及創業家與會交流，期盼強化學員之間知識的交流及人脈的建立，開創出企業拓銷國際市場的機會。