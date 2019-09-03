沃旭能源在台員工將破百人　為「大彰化離岸風場」壯大團隊

▲沃旭能源廣邀台灣人才加入「大彰化離岸風場」建造團隊。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源今（3）日宣布，自從2016年進入台灣市場以來，目前在台團隊持續壯大，隨著沃旭持續開發亞太市場，以及大彰化離岸風電計畫工程啟動，預計2019年底在台員工數將突破100名，2020年也將繼續成長。



為招募在地優秀人才，沃旭能源將參與彰化縣政府7日舉辦的就業博覽會，以及10月5日的台中風能就業博覽會，直接向在地民眾說明人才需求，並從現在到2020年第一季前，沃旭能源將在彰化、台中及高雄等地招募環安衛、專案管理、工程建設等領域近40個職缺。



沃旭能源於中彰地區開出的職缺，包括環安衛經理、專案協調經理、採購經理、電機保護系統專案經理、傳輸資產總監、建造工程專案經理、電力裝置及運轉工程專案經理、環安衛經理 (離岸/陸上)、運維設備建造工程經理等。針對高雄地區開出的職缺，包括水下基礎製造經理、水下基礎工程經理、專案協調經理、環安衛經理等。



沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)表示，來自丹麥的沃旭能源是全球離岸風電龍頭，並在2016年選擇將亞太總部設在台北，並正在創造台灣過去不存在或少有的工作機會，提供優渥薪資福利給當地人才。



柏森文表示，沃旭能源引進過去在歐洲近30年離岸風場開發、建造和運維經驗，打造台歐混血專業團隊，並在今年4月底決定投資「大彰化離岸風電計畫」開始，就以高雄做為水下基礎的製造基地，以台中港作為風場施工及運維基地，預計企業據點將遍及北、中、南，全速啟動大彰化離岸風場建造計畫。

沃旭能源在台灣擁有「大彰化離岸風電計畫」東南、西南、東北、西北四座場址的獨家開發權，風場位於彰化外海離岸35至60公里處，總發電容量最高可達2.4GW，而且沃旭已經通過遴選取得2021年900MW，並競標取得2025年920MW，總共1,820 MW併網容量。



作為全球離岸風電領導者，沃旭能源已經建造超過1,200架風機，全球營運中裝置容量5.6GW，建造中裝置容量4.3GW ，包括大彰化東南及西南第一階段風場計畫），目標是在2025年前於全球完成建置15GW離岸風電裝置容量。