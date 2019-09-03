全國、北都檢舉「泛富邦有線集團」差別待遇違反公平法



▲北都有線電視向公平會檢舉富邦集團聯合旗下頻道代理商大享、優視、浩鳴，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待新進跨區業者。（圖／翻攝公文）



記者陳世昌／台北報導



屬於泛富邦有線電視集團的大享、浩鳴、優視三家頻道代理商旗下22個頻道因2018年版權費的問題，10月1日即將對「北都」、「全國數位」切斷內容提供，兩家系統台也做出反擊動作，已向公平會檢舉大享、優視、浩鳴，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待新進跨區業者。



泛富邦有線電視在公平會的處罰紀錄中可說是「前科累累」，其中凱擘頻道代理商曾於105年及106 年對新舊業者頻道授權採「差別待遇」兩度分別重罰1.26 億元與3300萬元； 凱擘旗下的全聯有線電視也被罰過100萬，總共已有3次受罰經驗，這次是第4次被檢舉。以往一向形象良好的富邦集團，在有線電視產業競爭中可說是爭議、受罰不斷。



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



全國數位有線電視向公平會檢舉泛富邦有線集團的指控如下



一、富邦集團華麗轉身形成媒體壟斷巨獸

富邦集團透過凱擘(13)、優視(7)、浩緯/浩鳴(4)等頻道代理商掌控合計24個優質主流頻道，凱擘嗣因公平會二度裁罰合計新臺幣(下同)5,300萬元罰鍰後，於106年11月16日聲明107年度終止頻道代理，於同年12月22日將「東森家族」及「緯來家族」等13個頻道代理權移轉予106年12月20日設立、資本額僅200萬元之大享公司。大享公司再變換負責人，其目前負責人王鈞國為紅樹林有線電視前任獨董，凱擘公司副總洪清復也任職於大享，因此有線電視業界均認為大享就是凱擘「華麗轉身」後的再回歸，大享更於108年5月間取得TBC(台灣數位寬頻)107年度頻道採購權，依此，富邦集團已掌控24個主流頻道及有線電視系統近半訂戶數，華麗轉身形成更龐大的媒體壟斷巨獸。

二、富邦集團大享、優視、浩鳴聯合要求107年度違法差別待遇授權條件、共同於108年3~4月退回保證金支票、108年9月斷訊，確已構成公平法第15條所禁止之聯合行為。

(一)按公平交易法(下稱公平法)第15條第1項前段規定：「事業不得為聯合行為」。富邦集團旗下大享、優視及浩鳴聯合就107年度授權條件要求全國數位以遭公平會裁罰之經營區行政戶數10%條件計付授權保證金，倘不接受渠等所提出之差別待遇授權條件將於108年9月斷訊，確已構成公平法第15條所禁止聯合行為事證如下：

1、聯合設定107年度授權條件為依全國數位經營區行政戶數10%計付授權保證金。

2、聯合於108年3月22日、3月27日、4月1日退回全國數位第二期蘆洲區水河里5里保證金支票。

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3、聯合於108年7月15日、7月22日及7月30日來函檢附內容相似之「下架同意書」，一致要求全國數位文到一個月內下架22個基本頻道，且勿將渠等代理之24個頻道列入109年度費率審議申請文件。

4、聯合於108年8月拒絕全國數位依有線電視授權市場同業標準支付授權金或依同經營區三年未付授權金之大豐有線電視授權模式支付授權保證金，強硬要求全國數位於108年9月下架、禁止109年度上架及勿列入申請宜蘭縣籌設許可文件。

5、聯合於108年8月28日、108年9月1日要求頻道商以跑馬燈宣布9月斷訊消息。



▲全國數位有線電視（圖／記者黃克翔攝）

(二)一般而言，頻道代理商基於自身利益均會企盼可藉由授權頻道予更多家系統經營者，以獲取更多授權費用，然而大享、優視、浩鳴等三家頻道代理商不願與全國數位協商洽談107年度授權條件，退回頻道授權保證金支票，強硬要求斷訊，與前述商業判斷背道而馳，悖離市場競爭原則，構成公平法第15條所禁止之聯合行為。

三、富邦集團大享、優視、浩鳴聯合行為目的就是為了斷訊，使全國數位訂戶流失、墊高經營成本，以利將全國數位徹底逐出市場。



(一)富邦集團旗下之大享、優視及浩鳴聯合行為之目的就是為了斷訊，使全國數位訂戶流失。因為全國數位取得經營許可之區域與富邦集團旗下之凱擘集團及台固集團經營區域重疊，新莊區、泰山區及五股區競爭者有永佳樂、蘆洲區及三重區有全聯，汐止區由觀天下獨佔，全國數位申請籌設許可之宜蘭縣亦由聯禾獨佔，大享、優視及浩鳴等三家頻道代理商為了同屬富邦集團系統經營者利益，欲藉此聯合行為再次霸凌全國數位，達到將全國數位徹底逐出市場目的，回復通傳會開放經營區前獨佔或雙佔之壟斷地位。

(二)大享、優視及浩鳴所代理頻道自全國數位104年5月開播以來即為全國數位基本頻道，向來深受全國數位訂戶喜愛，然大享、優視及浩鳴因與全國數位及北都數位洽談107年度頻道授權事宜未果，同時訂於108年9月中斷節目訊號，嚴重影響全國數位8萬戶訂戶及北都數位5萬訂戶，合計13萬戶訂戶權益至鉅，且渠等合意設定107年度頻道授權條件、斷訊之聯合行為恐將導致其餘頻道代理商群起仿效，產生骨牌效應，影響全國數位及訂戶權益甚鉅，足認大享、優視及浩鳴前揭聯合行為，已足影響有線電視相關市場交易供需之市場功能，違反公平法第15條第1項規定。

(三)有線電視市場水平垂直壟斷嚴重，頻道商與新進系統經營者均深受其害，全國數位於此困境仍努力不懈，積極爭取公平無差別待遇之授權條件，促進有線電視市場之健全發展，全國數位再次向富邦集團旗下大享、優視、浩鳴等三家頻道代理商大聲疾呼，請停止聯合就107年度授權條件對全國數位與同經營區之競爭者為無正當理由差別待遇之違法行為。