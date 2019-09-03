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鴻海副董事長李傑因個人規劃　辭任富士康工業互聯網董事

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▲▼董事候選人李傑。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海副董事長李傑。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（3）日代子公司富士康工業互聯網公告董事辭職，內容提到副董事長李傑因個人生涯規劃，辭去富士康工業互聯網董事、副董事長職務，並即將召開臨時股東大會，討論董事候選人周泰裕選任為富士康工業互聯網股份有限公司董事的議案。

同時，鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告，宣布即將在今年的11月08日召開臨時股東大會，地點就在廣東省深圳市高新園區的聯合總部大廈，討論的主要就是關於選舉周泰裕為富士康工業互聯網股份有限公司董事的議案。

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工業富聯董事會表示，董事會衷心感謝李傑在任期間為公司做出的貢獻，特別是主導搭建工業富聯發展工業互聯網業務的整體框架，確立「三硬」+「三軟」的頂層設計，以及「蛋白+蛋黃」的業務模式。

期間，李傑積極推動公司投身工業人工智能對傳統工業生產場域的賦能探索，率先在精密工具和通訊設備製造領域完成熄燈工廠的樣板改造，打造出全球首個工具行業離散製造、無憂生產的智能工廠，並被達沃斯世界經濟論壇列入全球十六家「燈塔工廠」之一，作為工業4.0智能工廠的典範向全球製造業推廣。

同時，李傑教授任職期間，首創製造行業「專業雲」概念，從製造專業領域出發，為傳統製造企業提出一站式、全集成、全流程的智能化解決方案，並通過發表《工業人工智能》等著作、為外部企業提供智能製造及工業互聯網培訓，創辦工業AI人才培訓基地「燈塔學院」，帶領公司尋求在共享共建方面的突破，從知識賦能和產業科普的角度為社會創造價值。

工業富聯董事會表示，擬補選為董事會候選人的周泰裕，在高性能計算機基設領域，具有豐富的開發和應用經驗，自2002年加入富士康科技集團後的17年裡，周泰裕主導富士康體系內企業系統、數據中心基建、可擴展的高性能計算(HPC)、雲平台、大數據和8K+5G Tamazone 生態建設等面向未來的創新型業務的推動。

富士康在周泰裕的帶領下，工業富聯HPC榮獲美國知名科技媒體InfoWorld 的2018年年度科技獎項，而Tamazone平台在處理8K未解壓數據上領先於業界水平，並以數據為驅動進行生產，已成功應用於醫學和運動等多個領域。

加入富士康之前，周泰裕曾在美國IT及互聯網公司Sun Microsystems先後擔任多個工程和管理職位，並利用當時工業界最領先的開發技術工具「切向有限元和高速電路仿真工具」，主導開發電磁波三維結構仿真技術，現此技術已被業界廣泛使用。

周泰裕畢業自美國卡耐基梅隆大學，獲電子與計算機工程博士學位，並在計算機輔助設計方面的研究成果頗豐，相關論文曾在美國工程設計自動化大會、《應用物理學雜誌》和《IEEE Transactions》等行業權威專業期刊上多次發表。

一位長期跟蹤工業互聯網產業趨勢的電子行業券商分析師表示，算力就像電，而算法就像發明的電燈泡一樣，二者交替融合、相輔相成，而具體到智能製造領域，算力是工業人工智能發展的重要基礎，承載和推動工業互聯網技術走向實際應用的基礎設施和決定性力量。

分析師表示，作為高性能計算機基設領域先鋒人物，周泰裕經過多年的技術研發和行業經驗，沈澱復合專業知識結構以外，還有對業務發展方向具有較強的前瞻性判斷和把控能力，未來可望在李傑搭建的工業互聯網發展整體框架的基礎上，繼續推動工業富聯科技賦能業務的深度佈局。

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