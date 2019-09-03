退休不能只靠政府！個人理財保障不可少　靠長期、定期定額分散投資成本

▲ 退休準備需要及早開始。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

退休準備金對於美國大部分勞工或民眾來說，是他們退休後的主要收入，退休後工作的就業所得則是佔30~40%，在整個人口老化以及退休率低的情況下，應該要好好規劃退休理財。

退休基金協會理事長王儷玲指出，年金改革應該要規劃一個長期的制度，協會也針對金融市場退休規劃提出一個非常明確方向。目前政府退休基金報酬率太低，如果向全世界趨勢一樣，走向專業法人、專業經理人管理，提升報酬率到6~8%是可以達到的，因此提倡退休基金法人化。

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此外，王儷玲表示，目前勞保所得替代率有45~50%，可能大家都覺得很好，但實際上這部分將在7年內破產，但如果每個人的退休金個人儲蓄帳戶，在勞退自選下有雇主提撥的6%加上自提，將這部分提升報酬率的話，可以達到與勞保相同的所得替代率。

在老化速度加快、繳錢速度追不上領錢速度，加上政府退休基金財務惡化等情況下，讓年金改革面臨世代不均問題。改革最多的是公務人員退休金，但公務人員卻只佔全體民眾6~7%，將近80%以上勞工都處於很高的破產風險中。

王儷玲認為，退休金應該要走往不會破產的「個人儲蓄帳戶」，而且用退休理財方式，讓除了政府退休金之外，還有第二層的勞退新制以及第三層的個人理財保障，達成至少有50%所得替代率來自不破產制度。在個人理財部分，可以透過好的金融商品，做長期、定期定額的投資，就能相對降低成本。