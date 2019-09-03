外銀渣打推「跨境人民幣直匯」最快當天入帳　一次解決客戶2大痛點

▲渣打銀行首推人民幣直匯服務，一次解決匯率波動風險和手續費負擔等2大痛點。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

為搶攻台商資金回台商機，渣打銀行今（3）日推出跨境人民幣直匯服務，透過渣打集團兩岸三地的營運網絡，不須另行換匯，即可辦理人民幣經常項目下所得匯回台灣，資金最快當日即可入帳至台灣渣打銀行，大幅降低匯率波動風險與手續費負擔。

根據數據顯示，以往在大陸辦理人民幣境外匯出時，有近9成的客戶採取先換成美元再匯至境外，入帳後需再自行轉成所需幣別，導致客戶必須承擔2次匯差風險及高額匯款手續費，成為客戶2大痛點。

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渣打銀行串聯集團兩岸三地營運網路，即日起可受理自大陸匯出的經常性項目下人民幣匯入匯款，大幅提升人民幣匯款業務流程，可大幅降低匯率波動風險與手續費負擔。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，目前大陸已開放經常項目下的人民幣跨境匯款，匯款人可將人民幣薪資所得、房產租賃所得及退休金所得等匯出境外。

林素真指出，匯款人若透過渣打集團兩岸三地的營運網絡，不須另行換匯，即可辦理人民幣經常項目下所得匯回台灣，資金最快當日即可入帳至台灣渣打銀行，不僅提升整體流程效率，也能讓個人資產配置更靈活便捷。

此外，渣打銀行「優先理財」客戶辦理人民幣匯款服務，享有匯出至渣打全球各地帳戶免手續費及免電報費優惠，林素真強調，未來渣打銀行將進一步善用跨國網路服務平台，結合數位金融創新能力，提供客戶更全方位的理財服務，打造暢通便捷的銀行體驗。