台中帥警「曾是空少+精通外語」志在服務　阿嬤「心花開」讚：很優秀

▲台中員警賴威廷擁有帥氣挺拔外表，讓阿嬤看了都「心花開」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

現職台中烏日警分局大肚所的27歲員警賴威廷，曾任空服員，但因嚮往服務社會考上警察特考，外型挺拔、帥氣的他，更精通多國語言，因曾在越南住過半年，他也成了大肚當地移工「行動諮詢站」，賴指出，當警察雖然辛苦但卻也很滿足，期望自己能藉由工作多點社會歷練，幫助更多人。

賴威廷曾是空服員，為105年特考班學生，政大新聞學系畢業，因從小父母長期在美國工作，英文對他而言「是一塊蛋糕」，加上他熱愛語言，大學唸書時自行選修或自習德國、越南、日文和泰文等語言，2年前因認為當警察才是一生志業，決定報考警察。

▲▼賴威廷曾任空服員，精通多國語言，因志在服務因此投入警察工作。

賴威廷2年前在台北中山警分局長春所實習時，因用流利日語協助來台旅遊迷途的老翁找回家人，意外曝光他精通多國語言，現在他分發到台中烏日警分局大肚所服務，常到市場、當地社區向長者宣導交通安全，不少阿嬤看到英俊男警也忍不住「心花開」，頻頻稱讚，「現在警察都這麼優秀、這麼帥！」

▲賴威廷常到市長、社區向長者宣傳交通安全，非常得長輩疼愛。

另外，因為賴語言優勢，也替許多外來移工解惑，成為「行動諮詢站」，賴指出，雖警察工作辛苦但讓他非常快樂，可以幫助他人，又能夠了解社會多元面向，認為相當有意義。