航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億 新式高教機本月出廠商機點火

▲漢翔公司董事長胡開宏表示，國機國造起手式的新式高教機原型機，預定於本月26日出廠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國內航太龍頭漢翔公司今（3）日舉辦法人說明會，國機國造起手式的新式高教機原型機預定於本月26日出廠，預定於2020年6月首飛，2021年底量產，預估今年營運可望比去年好，公司未來五年在手訂單金額上看千億元。

美國總統川普日前證實批准出售台灣66架 F-16V戰機軍售案，讓漢翔F-16V構改案受到國際矚目。漢翔表示，與美商洛克希德馬丁（簡稱洛馬）合作執行的「鳳展案」，公司有意爭取成立亞太F-16V維修中心，以擴大軍機維修規模。

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漢翔表示，國防部的「鳳展專案」斥資高達1100億元，將攜手美商洛馬將空軍144架F-16A/B型戰機提升為F-16V戰機，漢翔負責包括安裝AN/APG-83型主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，讓漢翔成為全球少數擁有升級F-16V經驗的公司。

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。

▲在今年的台北國際航太暨國防工業展上，國防部展示勇膺高教機模型。（圖／記者湯興漢攝）

另外，依據波音及空巴公司預估，國際民機在未來20年的航空市場需求，全球客運量仍以每年4.4%至4.7%的增速持續成長，將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，也成為全球航太供應鏈的兵家必爭之地。

漢翔主管表示，不論是波音或空巴，對於未來的民用飛機市場，都具有很高展望，且正逢換機及新機採購期間，航太商機很大；根據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元。

漢翔表示，為因應空中巴士客戶的複材訂單急需生產，去年再擴充「TACC-19」複材能量廠房，新廠專責生產單走道的A320系列機腹整流罩複材組件，預計今年第四季達產能滿載，可為公司營運帶來利多。