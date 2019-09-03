　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億 新式高教機本月出廠商機點火

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲漢翔公司董事長胡開宏表示，國機國造起手式的新式高教機原型機，預定於本月26日出廠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲漢翔公司董事長胡開宏表示，國機國造起手式的新式高教機原型機，預定於本月26日出廠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國內航太龍頭漢翔公司今（3）日舉辦法人說明會，國機國造起手式的新式高教機原型機預定於本月26日出廠，預定於2020年6月首飛，2021年底量產，預估今年營運可望比去年好，公司未來五年在手訂單金額上看千億元。

美國總統川普日前證實批准出售台灣66架 F-16V戰機軍售案，讓漢翔F-16V構改案受到國際矚目。漢翔表示，與美商洛克希德馬丁（簡稱洛馬）合作執行的「鳳展案」，公司有意爭取成立亞太F-16V維修中心，以擴大軍機維修規模。

請繼續往下閱讀...

漢翔表示，國防部的「鳳展專案」斥資高達1100億元，將攜手美商洛馬將空軍144架F-16A/B型戰機提升為F-16V戰機，漢翔負責包括安裝AN/APG-83型主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，讓漢翔成為全球少數擁有升級F-16V經驗的公司。

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。

▲在今年的台北國際航太暨國防工業展上，國軍展示勇膺高教機模型。（圖／記者湯興漢攝）

▲在今年的台北國際航太暨國防工業展上，國防部展示勇膺高教機模型。（圖／記者湯興漢攝）

另外，依據波音及空巴公司預估，國際民機在未來20年的航空市場需求，全球客運量仍以每年4.4%至4.7%的增速持續成長，將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，也成為全球航太供應鏈的兵家必爭之地。

漢翔主管表示，不論是波音或空巴，對於未來的民用飛機市場，都具有很高展望，且正逢換機及新機採購期間，航太商機很大；根據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元。

漢翔表示，為因應空中巴士客戶的複材訂單急需生產，去年再擴充「TACC-19」複材能量廠房，新廠專責生產單走道的A320系列機腹整流罩複材組件，預計今年第四季達產能滿載，可為公司營運帶來利多。

ET快訊
人妻熱戀已婚男同事「瘋狂壞壞」懷孕　設局綠帽夫補票墮胎..G
獨／韓國瑜副手名單有3份！朱立倫不要位子一定會幫忙
穿拖鞋買肉圓中20.47億！史上第四高威力彩得主是吳宗憲友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Gogoro換電站合作沒生變啦！中油：是舊點換新點、總站數會更多

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦氏威士忌中秋佐餐搶市　限量168組先搶先贏

王子麵飄香十月推麻辣鍋新品搶市　味王搶攻年輕「食」代心佔率

麵粉龍頭聯華轉型為控股　總座景虎士十月退休交棒林信宏

亞泥礦權展延案遭撤銷　經濟部決定不上訴：尊重原民權益！

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「蘇澳-花蓮」航線20日開航

重啟核四的關鍵不在燃料棒　台電點出「六大困難」需時「7+N」年

台灣虎航拚上市衝聲量　攝影大賽號召好手得獎還能拿機票

王子麵母公司味王斥資上看8億元　打造「華人醬油」搶攻歐美外銷商機

重啟核四無望？台大醫院前副院長打臉：「燃料棒根本不是問題！」

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

台灣觀光協會申請辦展時放寬7休1　遭勞動部駁回

中油申請鬆綁輪班間隔！由11小時縮為8小時　勞動基準諮詢會決議請經濟部提資料

航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億 新式高教機本月出廠商機點火

精測8月達營收3.67億元　創單月新高　

連續6個月創歷史新高　信邦8月營收17.06億元

新台幣收盤貶值3分　收在31.432元兌1美元

南亞科8月營收月創9個月高點　Q3銷量季增逾25%

看準5G技術應用　國內首檔全球智聯網AIoT基金9/23募集

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股　金額達239億元

台股失守10,600點！收盤下跌76點　三大法人合計賣超70.18億元

楊謹華正面大挖空「胸」狠逛BV　驕傲爆天天洗澡養美胸

拚市政行程又有韓粉喊「凍蒜」　韓國瑜忙撇清：這個時間跟選舉無關

歡迎來台東移訓！　國訓與東體攜手設立東部訓練基地

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

蘇貞昌喊話郭台銘：投資中國大陸也能投資台灣「才是愛台表現」

長期胃抽痛！專家曝「2飲食重點」減不適...想護胃吃這些

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

韓國瑜又喊蓋機場、賽車場...蘇貞昌傻眼：幾帖藥方到處賣沒一個實現

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

財經熱門新聞

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦..

英鎊匯價創一個月來新低！　換新..

國巨幾乎出清大毅股權　8月22..

雲端發票多500元獎項　來了

恩智浦與福斯展示超寬頻場景　

台積電秋季搶才　年底前報到加發..

財政部：與衛福部立場一致.....

73萬國人赴海外工作　最愛去這..

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「..

聯發科攜國研院培養人才

勞動基金7月獲利261億　今年..

首例！跨境電商漏稅　國稅局開罰

更多熱門

相關新聞

台北航太展何去何從？一探背後真相

台北航太展到今年已經歷28年，即便近年擴大展覽涵蓋的產業領域（納入國防工業、無人飛行載具等），可惜受到主、客觀的諸多因素影響，展覽規模仍比早期縮小。

美軍MC-130J型運輸機通過台海

天弓三型飛彈車隊現身台東　國防部：例行演訓

快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶衛哨槍械

中國再入南海　美譴責：霸凌手段

關鍵字：

航太漢翔波音空中巴士胡開宏國防部高教機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面