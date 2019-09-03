精測8月達營收3.67億元　創單月新高　

▲精測總經理黃水可 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

半導體測試介面廠中華精測（6510）今（3）日公布8月營收達3.67億元，較上個月成長7.4%，不僅連兩月成長，更創掛牌以來單月歷史新高；累計今年前8月營收達19.9億元，較去年同期減少13.1%。



精測指出，進入第三季傳統旺季，受惠於5G進入商用化階段，因此來自基頻晶片、數據晶片、射頻晶片、應用處理器晶片及無線/有線網路傳輸晶片等相關半導體測試介面需求逐步增溫，是7月、8月連兩個月營收成長主因。

精測第2季稅後純益1.18億元，季增25.53%，年減42％，每股賺3.59元；上半年稅後純益2.12億元，年減43.13%，每股賺6.46元，較去年同期11.36元幾乎腰斬。

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展望下半年，精測先前指出須觀察美中貿易戰因素，預期第3季受惠第2季遞延效應，可維持往年趨勢，然而因中美貿易戰因素，第4季能見度不明朗。桃園平鎮新廠預計10月啟用，將作為垂直探針卡（Vertical Probe Card）生產基地。

精測指出，因應5G行動通訊、AI等高速高頻晶片測試介面產品，全系列100um以下細間距的垂直式探針卡（VPC）預計將於9月17日國際半導體大展SEMICON TAIWAN的展覽攤位（K2786）上展出。此外，精測應主辦單位邀請，將在9月19日先進測試論壇上主講「先進5G測試方案」，深度剖析5G通信訊號在半導體測試端的技術演進與發展。