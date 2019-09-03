連續6個月創歷史新高　信邦8月營收17.06億元

▲電子零組件廠信邦。（圖／信邦網站）

記者姚惠茹／台北報導

電子零組件廠信邦（3023）今（3）日公布，8月合併營收為17.06億元，較7月17.02億元成長0.25%，較去年同期14.71億元成長16.01%，已連續6個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計前8月合併營收為123.53億元，較去年同期成長18.33%。

信邦指出，8月營運的增長，主要來自工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售，分別較7月成長7.28%及4.28%；醫療及健康照護、汽車及工業應用、綠能等產業銷售，則分別較7月減少6.09%、6.65%及3.56%，其出貨與客戶端訂單的需求並無落差。

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信邦指出，MAGIC 5大產業累計前8月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.32%；汽車產業成長3.68%；綠能及節能產業成長44.17%；工業應用產業成長18.29%；通訊及電子週邊產業成長4.09%。

其中就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收76.19%；連接器及零組件銷售佔23.81%，至於在產業別的銷售分布，綠能及節能產業佔28.29%；工業應用產業佔28.24%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.98%；醫療及健康照護產業佔9.07%；汽車產業佔8.42%。