台股失守10,600點！收盤下跌76點　三大法人合計賣超70.18億元

▲ 台股今天收盤下76點。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（3）天開盤小跌5點，並持續在平盤上下震盪，上午10點過後跌勢逐漸擴大，終場收在10,558點、下跌76點，跌幅0.72%，成交量1,049.04億元。三大法人合計賣超70.18億元，其中自營商買超4.44億、投信賣超2.72億，外資及陸資賣超71.89億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）上漲1.67%，收在3950元，台積電（2330）則是下跌1.36%，收在254元，鴻海（2317）收在73.6元，下跌0.54%。

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各大類股今日漲跌互見，表現較好的類股有光電、電器電纜，以及水泥、造紙、玻璃等類股；汽車、電機、電子、半導體等類股則表現疲軟。半導體類股今日跌逾1%，旺宏（2337）、立積（4968）在漲多後拉回，今日跌幅都超過3%，矽創（8016）、祥碩（5269）、聯詠（3034）等跌幅也都超過2%。

統一證券投資研究部副總錢素惠表示，蘋概股已提前反應中美貿易戰的轉單利多，蘋果為躲避12月15日的關稅，已經加大力道採購，供應鏈8月營收可望受惠，預期今年9月的蘋果新品發表會後股價還會再走一波，且預計旺季高峰會延長到10月或是11月。

依目前的情況來說，錢素惠建議投資人選股不選市，預計指數高點會在11,000點、低點會在10,200至10,300點左右震盪，可以選擇業績面好的公司，可以不用擔心大盤跌，並可注意基期相對低的績優成長股。