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陸Q4經濟成長恐跌破6、跌至5.7％　保6得「下重手」

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▲專家表示，2019年第四季中國大陸的經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

▲專家表示，2019年第四季中國大陸經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

據牛津經濟顧問公司（Oxford Economics）首席亞洲經濟學家庫伊斯（Louis Kuijs）最新報告指出，第四季中國大陸經濟成長恐「破6」、至5.7％，即使大陸政府加強經濟刺激措施，2020年可能持續疲軟。

第二季中國大陸經濟成長即已放緩至6.2％，是近30年來最低水準，接近該國全年成長率6％至6.5％區間底限。然而經濟學家指出，第4季恐再度探底。

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此外，8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為 50.4，雖高於榮枯線，但因外在需求疲軟、中美貿易戰持續延燒，加上美國總統川普（Donald Trump）提高關稅，並呼籲美企離開中國大陸另覓新投資地，市場對中國大陸經濟前景看法黯淡。

自去年底以來，中國大陸採取寬鬆政策緩，但因國內經濟疲軟、貿易戰衝擊、再加上全球貿易疲弱，政策實際影響卻很小。

此外，庫伊斯表示，若要說服市場投資人，中國大陸必須祭出更多的經濟刺激政策。

報告指出，中國大陸相關的財政刺激方案包括約2兆人民幣（約新台幣8.87兆元）減稅措施，對於提振國內外經濟成長的影響較小，而此前的寬鬆政策主要集中在基礎建設和住房支出上。隨著經濟成長放緩和貿易戰升級，信貸需求依然疲弱，但政策制定者仍不願積極推動信貸成長。

而且，庫伊斯指出，未來還是可以期待中國大陸的成長會漸趨穩定，但時間點可能會比較晚，對於大陸來說，經濟復甦最大風險在於政策制定者並未加強經濟刺激的力道。

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