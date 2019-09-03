　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Gogoro換電站合作沒生變啦！ 中油：是舊點換新點、總站數會更多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

Gogoro公告38座位於台灣中油的GoStation電池交換站，合約將於9月30日到期，引發外界關注。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro公告38座位於台灣中油的GoStation電池交換站，合約將於9月30日到期，引發外界關注。（圖／記者林鼎智攝）

記者林淑慧／台北報導

Gogoro公告38座位於台灣中油的GoStation電池交換站，合約將於9月30日到期，引發雙方合作生變的疑慮，台灣中油公司今（3）日回應表示，此38座站點為合約到期，Gogoro今年也拿下新標案，總站數為52座站點；換言之，Gogoro是拿舊點換新點，未來換電站總站數會更多。

為加強電動機車產業本土化力道，行政院上月拍板，明年起電動機車的電芯補助由2,000元提高至3,000元；經濟部也將輔導中油布建充、換電站，預計五年投入20億元，在全台完成設立1,000站，讓充換電站在全台更為普及。

請繼續往下閱讀...

不過，Gogoro 2日晚間發出公告，共有38處位於中油的換電站，合約到期後不會再行續約，將於9月底前停止服務，消息一出引起Gogoro車迷熱烈討論。

台灣中油指出，今年度的充／換電站契約由Gogoro及光陽二家業者得標，依據經濟部發佈的「充電站公建計劃」規定，得標業者須簽署共同供應契約，Gogoro今年得標的換電站為52站，而先前得標的38站點合約屆滿，業者決定以新點換舊點不再續約，「但總站數是增加的。」

經濟部表示，目前直營站能蓋的點都已蓋滿，為讓環島的充換電站布建起來，並投入五年20億元，達成1000站目標，今年仍將著重中油的加盟站布建工程。

ET快訊
驚悚影片曝！國道1號黑車路肩飄移　他閃過卻「碰碰車」式連撞2
嘉義少年離奇墜溪中浮沉30小時！他卡河床大石全身虛脫..家屬
對流雲系旺盛　中南部7縣市大雨特報！防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦氏威士忌中秋佐餐搶市　限量168組先搶先贏

王子麵飄香十月推麻辣鍋新品搶市　味王搶攻年輕「食」代心佔率

麵粉龍頭聯華轉型為控股　總座景虎士十月退休交棒林信宏

亞泥礦權展延案遭撤銷　經濟部決定不上訴：尊重原民權益！

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「蘇澳-花蓮」航線20日開航

重啟核四的關鍵不在燃料棒　台電點出「六大困難」需時「7+N」年

台灣虎航拚上市衝聲量　攝影大賽號召好手得獎還能拿機票

王子麵母公司味王斥資上看8億元　打造「華人醬油」搶攻歐美外銷商機

重啟核四無望？台大醫院前副院長打臉：「燃料棒根本不是問題！」

生活小確幸、桶裝瓦斯降價了！小家庭月省36元、小吃店月省270元

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

看準5G技術應用　國內首檔全球智聯網AIoT基金9/23募集

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股　金額達239億元

台股失守10,600點！收盤下跌76點　三大法人合計賣超70.18億元

Gogoro換電站合作沒生變啦！中油：是舊點換新點、總站數會更多

企業Q4人力需求淨增3.6萬人　勞動部：補人占37.8%、需求市場擴大占35%

影／債券型基金波動度也有高低之分　專家分享投資術

搶攻X光醫療商機　群創旗下首家新創公司睿生光電落腳南科

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦氏威士忌中秋佐餐搶市　限量168組先搶先贏

王子麵飄香十月推麻辣鍋新品搶市　味王搶攻年輕「食」代心佔率

麵粉龍頭聯華轉型為控股　總座景虎士十月退休交棒林信宏

簽1年住2個月就退租！她怒飆房東「南部張淑晶」GG了　法官認證：妨害名譽

世籃賽／法國巨塔戈貝爾一早被挖起來藥檢　怒轟FIBA不尊重

Baby側臉「下巴詭異凸一大包」　無P截圖瘋傳...網嚇到：掉出來了

時力確定開鍘高潞‧以用　台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

垃圾掩埋場挖出「哭泣虎斑」！怪手司機循聲音徒手翻：誰這麼殘忍

台北公開賽／戴資穎左訓治療調整沒參賽　為中國賽備戰

華聞快遞／珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

楊繡惠遭閨蜜背叛！　爆氣發文「付出完全被踐踏」...爆鬧翻沈玉琳舊愛！

凱文哈特深夜車禍「背部重傷」急送醫　貝克漢PO照集氣：我準備冷水澡等你

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

財經熱門新聞

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

英鎊匯價創一個月來新低！　換新..

國巨幾乎出清大毅股權　8月22..

雲端發票多500元獎項　來了

恩智浦與福斯展示超寬頻場景　

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦..

台積電秋季搶才　年底前報到加發..

財政部：與衛福部立場一致.....

73萬國人赴海外工作　最愛去這..

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「..

聯發科攜國研院培養人才

勞動基金7月獲利261億　今年..

首例！跨境電商漏稅　國稅局開罰

更多熱門

相關新聞

Gogoro中油生變38站9月底停用

Gogoro從2015年開始在台營運以來，佈建能源網路的一大合作夥伴便是台灣中油，不過昨（3）日晚間Gogoro發出公告，共有38處位於中油的換電站，合約到期後不會再行續約，將於9月底前停止服務，消息一出引起Gogoro車迷熱烈討論，尤其部分站點位於樞紐地段，勢必會影響南來北往的方便性。

桶裝瓦斯降價了！小家庭月省36元、小吃店月省270元

加油小確幸來了！下周油價出爐

傳統機車行升級轉型　經濟部主打三好政策全台走透透

專家預估下周油價出爐　加油再等等才能省荷包

關鍵字：

Gogoro台灣中油電動機車換電站

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面