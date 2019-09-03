Gogoro換電站合作沒生變啦！ 中油：是舊點換新點、總站數會更多

▲Gogoro公告38座位於台灣中油的GoStation電池交換站，合約將於9月30日到期，引發外界關注。（圖／記者林鼎智攝）

記者林淑慧／台北報導

Gogoro公告38座位於台灣中油的GoStation電池交換站，合約將於9月30日到期，引發雙方合作生變的疑慮，台灣中油公司今（3）日回應表示，此38座站點為合約到期，Gogoro今年也拿下新標案，總站數為52座站點；換言之，Gogoro是拿舊點換新點，未來換電站總站數會更多。

為加強電動機車產業本土化力道，行政院上月拍板，明年起電動機車的電芯補助由2,000元提高至3,000元；經濟部也將輔導中油布建充、換電站，預計五年投入20億元，在全台完成設立1,000站，讓充換電站在全台更為普及。

請繼續往下閱讀...

不過，Gogoro 2日晚間發出公告，共有38處位於中油的換電站，合約到期後不會再行續約，將於9月底前停止服務，消息一出引起Gogoro車迷熱烈討論。

台灣中油指出，今年度的充／換電站契約由Gogoro及光陽二家業者得標，依據經濟部發佈的「充電站公建計劃」規定，得標業者須簽署共同供應契約，Gogoro今年得標的換電站為52站，而先前得標的38站點合約屆滿，業者決定以新點換舊點不再續約，「但總站數是增加的。」

經濟部表示，目前直營站能蓋的點都已蓋滿，為讓環島的充換電站布建起來，並投入五年20億元，達成1000站目標，今年仍將著重中油的加盟站布建工程。