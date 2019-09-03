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企業Q4人力需求淨增3.6萬人　勞動部：補人占37.8%、需求市場擴大占35%

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▲▼勞動部統計處處長羅怡伶。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部統計處處長羅怡伶表示，大多數業者對未來經濟情勢抱持著審慎樂觀態度。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（3）日公布企業108年度第4季人力需求調查結果，預估10月底較7月底人力需求淨增加3.6萬人，其中又以製造業人力淨需求最多增加1.7萬人。

勞動部指出，7月22日至8月9日間針對員工規模30人以上的事業單位辦理「108年第3次人力需求調查」，這次樣本共3107家，調查統計結果顯示，事業單位10月底較7月底的人力需求情形，預計增加人力者占21.85%、需求不變69.17%、減少人力4.35%、無法預估4.63%；而在需求人數方面預估增加4.5萬人、減少9千人，計淨增加3.6萬人。

請繼續往下閱讀...

其中，勞動部表示，工業部門預計人力需求淨增加1.9萬人、服務業部門淨增加1.74萬人。如果依照行業別觀察，以製造業人力需求淨增加最多1.72萬人，接著是批發及零售業淨增4千3百人，第三則是醫療保健及社會工作服務業淨增2千4百人。

勞動部說，受到中美貿易戰爭端延續及需求走緩，影響全球經濟成長動能，但部分台商回流設廠，且電子產品銷售旺季及新興科技應用發展、國內補助措施提升消費意願等因素，讓事業單位仍有增僱員工的需求。

勞動部統計處處長羅怡伶表示，從這次的統計結果發現，事業單位增加人力原因以「退離者之補充」占37.87%較多，其次「需求市場擴大」占35.09%，接著就是「提升勞動條件」占15.66%。對於這次調查結果，羅怡伶表示，大多數的事業單位對於未來的經濟情勢多半抱持著「審慎樂觀」的態度，因此這一次的調查才會出現人力需求增減皆不多的情況。
 

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