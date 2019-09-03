搶攻X光醫療商機　群創旗下首家新創公司睿生光電落腳南科

▲群創旗下首家新創公司睿生光電落腳南科。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（3）日宣布，旗下第一家新創公司「睿生光電」在南科群創二廠舉辦揭幕儀式，主要以X-Ray FDP關鍵零組件到整機製造為主，不僅強調都是百分之百台灣製造，而且有能力整合X-Ray供應鏈，讓台灣醫療站上世界第一。

2001年奇美電子合併日本IBM TFT-LCD事業，成立IDTech，跨足X-Ray醫療領域，2010年三合一合併，群創光電強化醫療事業發展觸角，囊括主流尺寸(10＊12英吋，14*17英吋以及17*17英吋等等)，技術含量高，不僅是台灣第一，更是全球冠軍。

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睿生光電董事長楊柱祥表示，歷經15年X光醫療領域的開疆拓土，睿生光電在今年4月正式登記為新創公司，其中英文名「Innocare」，取其Innolux for Medicare business之意，中文名「睿生」則是象徵「睿智通達識通明，生生不息枝葉繁茂」。

▲睿生光電搶攻X光醫療商機。（圖／群創提供）

睿生光電總經理李志聖表示，睿生光電匯集IT業優勢人才，以及台灣完整產業供應鏈，群創研發團隊耗時三年，以Made in Taiwan精品精神，國際Design House創新水平，從基板到整機，軟硬兼具，提供一條龍客製化生產，國際獲獎不斷。

李志聖表示，睿生光電X-Ray FDP將從關鍵零組件到整機，全都是百分之百台灣製造，並有能力整合X-Ray供應鏈，讓台灣醫療站上世界第一，以睿生百餘位菁英，擁有的跨界視野，從軟體、韌體、系統、製造、銷售，合縱連橫成為中、日、韓、歐、美五大國醫療設備商的策略夥伴。

李志聖表示，睿生光電會繼續秉持群創X Ray產品線這些年來對客戶的服務，結合群創TFT製造的優勢，提供一站式的設計製造服務，並針對不同的X Ray應用，導入最新的技術，在低劑量醫療應、動態X Ray、工業等應用上。