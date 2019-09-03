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泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦氏威士忌中秋佐餐搶市　限量168組先搶先贏

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▲食品大廠統一推出高價泡麵搶市，搶攻年產值上看百億元的泡麵市場。（圖／記者林淑慧攝）

▲食品大廠統一推出高價泡麵搶市，搶攻年產值上看百億元的泡麵市場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

下周就是中秋節了，速食麵業者掀起跨界風搶市。食品大廠統一今（3）日宣佈，旗下最高價泡麵「滿漢御品」將攜手威士忌品牌馬諦氏，推出僅168組的中秋佐餐限量組搶市，並採專線預約制販售，堪稱是速食麵業界行銷的創舉。

依據官方統計，國內速食麵一年產值上看百億元，去年進口泡麵業績仍維持2位數成長；食品業專家分析，主因在於業者對於速食麵改走健康風，例如非油炸的麵體等，口味更是多元化，吸引消費者青睞。

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▲有「泡麵界的帝王」之稱的滿漢御品，攜手頂級威士忌品牌馬諦氏限量推出168組「中秋佐餐限量組」搶市。（圖／統一提供）

▲有「泡麵界的帝王」之稱的滿漢御品，攜手頂級威士忌品牌馬諦氏限量推出168組「中秋佐餐限量組」搶市。（圖／統一提供）

近年來速食麵進入高價化競爭局面，除了統一滿漢御品外，小廚師及KIKI等品牌也都推出定價百元以上的速食麵，其中統一推出每碗248元的「滿漢御品．火巴燒牛肉麵」為市場最高價的商品，堪稱「泡麵界的帝王」。

中秋送禮大戰白熱化，統一表示，旗下精品即食麵「滿漢御品」今年不僅推出限量五千碗，更跨界攜手頂級威士忌品牌，推出限量168組的中秋佐餐組合，更於9月8日推出消費者佐餐品飲宴，目標提供消費者具有反差感的餐飲體驗。

為搶攻中秋節的送禮商機，統一主管表示，滿漢御品限量五千碗，即日起於特定7-11門市及MOMO線上購物獨家銷售，每碗定價為248元。另外，限量僅168組的中秋佐餐限量組，則僅採專線預約制販售，售價為售價2928元；滿漢御品佐餐品飲宴，限量20個座位，可望再度掀起市場話題。
 

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