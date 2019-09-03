全台唯一！北投摩托車阿伯「食物＆人都能送」　在地人：比Foodpanda早30年

▲近年外送服務在台灣大行其道。（圖／圖庫pexels）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近來美食外送平台百花齊放，路上隨處可見UberEats、Foodpanda等廠商旗下的外送員穿梭街道，「懶人商機」成為顯學。不過就有老北投人表示，在地服務超過30年歷史「摩托車阿伯」才是始祖，全台灣僅北投有此行業，不管是人、食物或物品全都能送。

王姓網友3日上午在「台北之北投幫」臉書社團貼文，提到每次只要在街上看到Uber Eats、Foodpanda、Honestbee等廠商的餐點外送員，心中忍不住想著，現在台灣民眾以為是潮流的吃飯新習慣，「在北投早在多久前可就有了」！

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他說，北投的摩托車阿伯外送服務可厲害了，不只是餐點外送，各種接送、快遞服務統統包，像是小歇旁摩托車、永和豆漿旁摩托車、新北投公園摩托車、、舊北投公館路上摩托車等等，「那些在地阿伯的機車上可都使命必達，北投人的驕傲！」

▲路上隨處可見UberEats、Foodpanda外送員。（圖／記者林敬旻攝）

文章貼上網，勾起無數北投人的回憶，「可惜這項文化資產沒有被行銷」、「真心覺得那些阿伯都很強，北投什麼路線都知道」、「阿伯還可以一次點多樣產品，超讚的！」「全台唯一喔」、「北投機車外送，各種都送，只要你說的出來。」

北投陳姓網友表示，摩托車阿伯外送服務最早是從「茶室文化」開始，之後那卡西沒落，就開始做其他的運送。而他從小到大坐18年有了，一路從基本的30元用到現在40元，看著阿伯們年紀走向衰老，「其中很多阿公其實都可以退休了，只是無聊才繼續做。」

《鏡週刊》報導，這群特殊的快遞員是專屬北投的擺渡人，往日多是載送小姐，不過隨著廢娼和產業轉型，漸漸變成替居民跑腿的好幫手，載客、買賣物品都在行。他們沒有招牌、沒有店面，卻能對北投每一處的歷史娓娓道來，而對老一輩的北投人來說，這就是生活的一部分。