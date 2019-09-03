索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股　金額達239億元

▲SONY在8月29日宣佈，出售所有Olympus的持股。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

索尼（SONY）在8月29日宣佈，出售所有奧林巴斯（Olympus）的持股，共計7千萬股，佔該公司總發行股票數的5％，出售價約800億日圓（約新台幣239.2億元），未來SONY不再是Olympus的股東，但雙方仍持續在醫療領域合作。

據《日本經濟新聞》報導，奧林巴斯在2012年曾爆發隱瞞虧損一事，導致財務狀況急速惡化，最終與SONY達成協議，雙方在醫療領域合作開發和銷售超高清解析的內視鏡和手術顯微鏡。

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此外，該報導指出，2012至13年SONY出資500億日圓（約新台幣149.5億元）購入奧林巴斯11.5％的股份，在2015年以720億日圓（約新台幣215.3億元）出售一部份該公司持股，此次股權全部出售所得約800億日圓，SONY的現金流大幅增加。

這筆交易的推動者是投資基金公司Third Point，該公司在6月時曾要求SONY分拆半導體業務，以及出售SONY金融控股、Olympus和醫療資訊公司M3等股權，目的是希望SONY簡化資產組合，並且專注遊戲、音樂、電影等業務。

不過，半導體是SONY的關鍵業務之一，無法拆分出去，這次SONY出售Olympus的股權，也許就是回應Third Point的部份要求。