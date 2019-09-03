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王子麵飄香十月推麻辣鍋新品搶市　味王搶攻年輕「食」代心佔率

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▲味王一年一度的「小王子愛塗鴉」活動，今年選出84幅得獎畫作，頒獎典禮將在本周六（7）日登場。（圖／味王提供）

▲味王一年一度的「小王子愛塗鴉」活動，今年選出84幅得獎畫作，頒獎典禮將在本周六（7）日登場。（圖／味王提供）

記者林淑慧／台北報導

邁入60周年的食品大廠味王公司表示，今年下半年以醬油及速食麵為兩大成長引擎，位於雲林的醬油廠上月試車，在設備汰舊換新並擴產後，目標月產能上看30萬打；明星產品王子麵今年十月也將推出麻辣鍋口味的新品，可望挹注營運表現。

味王旗下生產的「王子麵」是不少消費者從小吃到大的明星產品，味王近期舉辦「小王子愛塗鴉」活動，選出84幅得獎畫作，頒獎典禮將在本周六（7）日登場，搶攻年輕「食」代的味蕾及心佔率。

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▲食品大廠味王今年上半年累計營收為30.5億元，稅後純益達2.43億元，獲利年增將近二成。（圖／記者湯興漢攝）

▲食品大廠味王今年上半年累計營收為30.5億元，稅後純益達2.43億元，獲利年增將近二成。（圖／記者湯興漢攝）

速食麵為我國重要的「國民美食」之一，方便味美為最大特色，依據經濟部調查統計，我國速食麵產值從2008年首度突破百億元，食品大廠如統一、南僑、味王等持續開發各式新口味，以及高單價產品並採限量銷售，近年帶動消費成長，2016年產值達115億元，居歷年次高。

針對公司發展，味王主管表示，明年是王子麵推出的五十周年，公司派出「七年級」行銷團隊研發新品，預計今年十月推出麻辣鍋新口味面世，並將在全家便利商店獨家販售；另外，速食冬粉調理包也將推出泰式及柚子胡椒等新口味，讓老朋友嚐鮮之餘，也搶攻年輕族群市場。

依據財報，味王今年上半年累計營收為30.5億元，稅後純益達2.43億元，年增率19.64%，每股稅後純益（EPS）為1.02元；今年前七月累計營收達36.3億元，年增5.5%。

味王60週年慶暨第六屆小王子愛塗鴉頒獎典禮，於9月7日下午2時在台北市華山1914文創產業園區-西2館盛大舉辦，還有難得一見的小王子見面會，歡迎大小朋友共襄盛舉。

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