麵粉龍頭聯華轉型為控股　總座景虎士十月退休交棒林信宏

▲全台最大麵粉供應商聯華實業公告，總經理景虎士（圖中）將於今年10月1日退休，遺缺將由原任副總經理林信宏陞任。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

全台麵粉供應龍頭企業聯華實業9月起轉型為控股公司，《ETtoday新聞雲》今年3月獨家報導聯華總經理景虎士規劃退休，總座一職擬由聯華實業副總經理林信宏陞任，聯華已發佈重大訊息公告證實此一重大人事安排。

聯華實業為聯華神通集團創始公司，從源頭把關深耕麵粉產業，目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，並能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉，在台市占率約24%，為國內專用麵粉市場中的第一領導品牌。

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▲聯華實業目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉。（圖／記者黃克翔攝）

為提升集團長期競爭力，聯華董事會於今年3月通過，將台灣麵食事業及台灣租賃事業，以分割方式分別移轉予二家百分之百持有之子公司，聯華實業轉型成為投資控股公司，並更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」。

聯華實業總經理景虎士於集團任職超過30年，同時身兼中華穀類食品工業技術研究所董事長，秉持創辦人苗育秀培育人才的理念，近年舉辦米穀粉等多元應用烘焙賽，將發酵麵食交流平台擴大至亞洲地區，也為台灣培養具有國際競爭力的烘焙選手，因屆齡另有人生規劃，決定於今年10月1日起退休。

聯華實業表示，原任副總經理林信宏將陞任總經理，主掌聯華實業事業版圖包括各種麵粉以及義大利麵，並持續投資發展氣體、石化、資訊電腦、3C 產品通路等轉投資事業，結合集團核心能力追求永續發展。