赴英旅遊注意！英鎊匯價創一個月來新低　換新台幣5萬多賺一瓶Jo Malone香水

▲ 英鎊昨日重貶。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

英國政治環境紛擾，導致英鎊在昨（2）日大幅重挫逾1%，而根據台銀今（3）日上午牌告的現金賣出匯價，英鎊來到38.74元，相較今年三月匯價，如今可以多拿到99元英鎊，等於多賺到一瓶Jo Malone香水！

英國首相強生（Boris Johnson）全力阻擋反對派阻止無協議脫歐的可能性，日前更出招延長國會休會至10月14日，令英鎊匯率走勢備受壓力，反映脫歐風險增加。英鎊在昨日重貶逾1%，向1.2美元持續靠攏，而根據彭博即時匯率，1英鎊目前可以兌換1.2053美元。

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此外，台銀今（3）日上午牌告的現金賣出匯價顯示，目前英鎊匯價為38.74元，來到今年8月1日匯價38.67元以來的低價。

若想要換新台幣5萬元，今天的匯價可以拿到1290元英鎊；而用今年3月14日較貴的匯價41.96元來算，當時則是可以換到1191元英鎊，相差了99元英鎊，等於多賺到一瓶Jo Malone香水。

富達國際東北亞分銷業務投資策略師陳宇昕表示，在梅伊領導時期，硬脫歐被視為極端風險，漸漸演變成目前英國政府步步邁向的情況。自三月起，英鎊匯價一直下跌，如持續受政治因素影響，將承受更大下行壓力。

陳宇昕認為，受全球宏觀因素影響，英國GDP增長數據可能會受到拖累，如果英國央行採取寬鬆貨幣政策，英鎊表現或會進一步轉弱。但由於大部分負面消息已在價格中反映，對英鎊維持中性看法，將密切留意政治因素及其他環境因素，會否令英鎊再度受壓。