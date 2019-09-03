台股開盤上漲5點　市場資金輪動快速...近期留意這六大族群

▲ 台股今開盤上漲5點，以10,629點開出。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（3）日開盤以10,629點開出、下跌5點，法人認為，受到季線的壓力影響，台股近期將維持微幅震盪格局。

指標股中，股王大立光（3008）開在3925元、上漲1.02%；台積電（2330）以257.5元開出、下跌0.38%；鴻海（2317）以74.2元開出，上漲0.27%。

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法人表示，以最近架構來說，市場資金輪動速度快，在近期可留意題材部分，強勢族群包含遊戲族群，已經強了滿長一段時間，主要是因族群指標舉行法說，且對下半年維持樂觀看待，帶動族群轉強，但法人認為這是個股題材，並不代表整個產業狀況，應是短線強勢，在9月旺季結束之後，要留意追價狀況，後續可能逐漸轉弱。

至於蘋概股、手機、5G等族群，在最近漲多情況下開始出現輪動，還沒漲的個股開始補漲、漲多個股開始拉回。以中長線來看，手機族群、5G相關個股，在8月貿易戰影響、大盤下跌的情況下漲多，而在指數轉強時候反而轉弱。這種個股特性就是指數不好的時候會漲、指數轉強時會跌，但能夠在大盤表現不佳的時候上漲，表示基本面良好，在風險高的時候也能逆勢上揚。

今年5G族群算是題材重於實質，未來兩年才是高度成長所在，在漲多的情況下本益比偏高拉回，只要拉回後跌勢告一段落，賣壓縮減之後股價就有轉強機會。

此外，在原物料部分也可以關注兩大重點。一是不鏽鋼族群，因為作為原物料的鎳價格上漲，與獲利直接正相關，後續報價有機會有比較明顯拉升，且該族群已歇息一段時間，未來有再往上發展的機會。第二是散裝族群，因為需求增加，散裝運價有明顯拉升，故股價近期表現不錯，且內外資同步買超、代表法人也認同，後續也有轉強機會。