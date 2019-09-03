恩智浦強攻車用　以福斯概念車展示超寬頻場景　

▲恩智浦以福斯概念車展示超寬頻場景。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

半導體廠恩智浦（NXP）與福斯（Volkswagen）日前攜手展示超寬頻（Ultra-Wideband）技術及其未來應用的場景，透過Volkswagen概念車，演示超寬頻技術在提升車輛的防盜保護、安全性和便利性的功能。

恩智浦半導體技術長Lars Reger與Volkswagen車身電子暨汽車門禁系統主管Maik Rohde認為，此次是跨產業合作的一部分，顯示出準確定位、精密測距和最高安全級別等超寬頻技術。

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就汽車領域而言，超寬頻技術將帶來一系列有趣的全新應用，包括拖車掛鉤裝置自動啟動、車內乘客檢測、自動代客泊車、自動泊車、停車場進入與免下車支付等。

此外，Volkswagen概念車同時展示另個有趣應用，亦即汽車門禁的步行模式識別；搭載超寬頻技術的Volkswagen汽車鑰匙採用高精度感測技術與人工智慧，以學習個人化的使用者手勢。

恩智浦半導體技術長Lars Reger表示，恩智浦正努力提升超寬頻技術的發展，推動此技術的標準化，並不斷開發全新案例。他認為，未來超寬頻技術將會取代家庭、辦公室與汽車的鑰匙。

Volkswagen車身電子暨汽車門禁系統主管Maik Rohde表示，超寬頻技術首個應用是在防盜保護方面，這是Volkswagen於今年量產車型中在安全方面的新突破。未來超寬頻技術與高精度感測器和人工智慧整合之後，將帶來更多優勢。

▼恩智浦以福斯概念車展示超寬頻場景。（圖／業者提供）

