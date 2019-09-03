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遠見／他們，救活了老爸的企業

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／楊瑪利

今年3月，本事業群另一本雜誌《哈佛商業評論》全球繁體中文版報導了一篇兒子救活爸爸公司的文章，深受歡迎。

我們的記者報導1996年創辦的本土知名女裝品牌SO NICE，最高峰時全台分店120家，但在電商崛起後，業績大幅衰退，門市關了三成以上。創辦人李仲周沒辦法，2012年只好把當年30歲、在大陸工作的長子李宥宏叫回家接班。

李宥宏從小是學霸，從沒想過要接爸爸的生意，建中、台大電機系、美國電機碩士後，進入科技界服務，直到父親用身體不好為理由，叫他回家幫忙。但他一回來就發現公司狀況很不好。剛回來前三年，每年都賠錢，負債最高時近一億，當時他真的覺得「是被我爸騙回來的。」

請繼續往下閱讀...

但既然回來了，他耐心從頭學起，從商品、行銷、業務、倉儲……歷練每個部門。2015年正式接任總經理，營收從2012年不到5億，2018年已近10億。救活了爸爸公司的關鍵是導入虛實整合，推出App線上線下銷售整合的新商業模式。

本期《遠見》又報導另一個救活爸爸公司的案例，那就是光隆實業董事長詹賀博。光隆在1966年由詹賀博祖父叔父共同創辦，是台灣三大羽絨廠。傳到他爸爸時擴大海外版圖，也成功上櫃。但後來父親罹癌，管理走下坡。原本在科技業服務的詹賀博，12年前不忍家業中落，決定回家救援。

當時的光隆，股價約10元，2006年發放現金股利0.4元。但經過12年整頓後，近幾年股價都在40～60間，每年發放3～4元股利，2018年甚至打造半世紀以來最佳成績，營業額破百億。詹賀博積極研發各項新產品，推動智慧生產，是他成功救活爸爸公司的關鍵。

還富二代公道，富二代不等於紈絝子弟

根據經濟部2018年底資料，台灣高達七成企業主面臨傳承階段。有鑑於接班議題的迫切性，《遠見》2017年率台灣媒體之先，進行接班傳承大調查，到今年已是調查第三年。

近三年來持續報導接班議題，讓我更深入了解台灣的家族企業，有一個非常深刻的感受是，台灣社會常常對於企業二代有刻板印象，以為他們都是含著金湯匙出生，不能吃苦耐勞，甚至有些是紈絝子弟。但在《遠見》的採訪中，我們看到更多的是努力學習、拚命工作的所謂「富二代」接班人。

抱著無比的責任感，他們要延續家族企業的生命，必須帶領企業轉型、甚至把已經不行的企業救活。因此他們大多非常努力。今年8月2日，《遠見》記者就參加了全台14個二代團體的學習活動，近400位接班人參加。

今年度《遠見》傳承大調查，邀請國外傳承研究權威共同合作，包括香港中文大學金融學系與會計學院雙聘教授范博宏、歐洲工商管理學院（INSEAD）家族企業國際研究中心主任莫頓．班奈德森（Morten Bennedsen），進行了台灣、中國、韓國、及歐洲、東南亞地區的調查。這份堪稱3.0版的調查，希望在國際接班的地圖上，找到台灣的相對位置，並提出關於接班的跨國普世價值，供台灣家族企業參考。

本期出刊同時，《遠見》也邀請范博宏、莫頓，與日本經濟大學家族企業研究所所長後藤俊夫來台，共同舉辦研討會，持續深化接班傳承議題。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/
【立即購買遠見雜誌9月號：http://bit.ly/2ZzHBNg

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