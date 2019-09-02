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聯發科攜國研院　打造Edge AI課程、培養人才

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▲▼聯發科攜國研院　打造Edge AI課程、培養人才。（圖／業者提供）

▲聯發科攜國研院打造Edge AI課程。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

為強化台灣人工智慧（AI）人才的技術能量，聯發科（2454）與國研院半導體中心為大學種子師資規劃終端AI（Edge AI）課程，聯發科並捐贈30套最先進終端AI開發平台軟硬體，透過種子教師將終端人工智慧的應用實作推廣到學校，提升台灣人工智慧應用實作人才的能量。

這次終端AI種子師資教育訓練課程已於日前在新竹和台南兩地舉辦，全台10多所大專院校及技職體系的80多位相關科系種子教師參加。

此次訓練課程採用聯發科最新發展的終端AI開發平台（Neuro Pilot），單晶片整合效能領先業界的APU（AI處理器），讓開發者不需要經由網路，回應速度將大幅加快且提高個人隱私的保護，將帶動新一波的社會產業革命。

聯發科技資深副總暨技術長周漁君表示，為呼應政府推動AI人才培育，聯發科將最先進的技術平台在第一時間與台灣學研單位分享，希望藉由本次種子講師培訓及AI開發平台的捐贈，協助大學以及技職體系引進新的技術與教學工具，培養相關人才。

請繼續往下閱讀...

周漁君表示，聯發科多年來重兵佈署AI研發團隊，全線布局在各類產品，包括導入5G手機單晶片、8K智慧電視、人工智慧物聯網（AIOT）等所有項先進產品中，高性能的邊緣運算能力顛覆了使用者的AI體驗。

國研院半導體中心主任葉文冠指出，透過此次聯發科的捐贈與雙方攜手合作，帶給學界最新穎的AI開發平台與技術課程，希望能提升台灣整體AI產業發展，成為國際AI產業特色化應用的領先國。

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