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零容忍！海關掃蕩毒品　東南亞躍居最大來源地

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▲▼ Cocaine,毒品,古柯鹼。（圖／免費圖庫pixabay）

▲毒品示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（2）日表示，今年1月至8月海關查獲毒品5,464.3公斤，而靠密報而查獲共計3256.3公斤，顯見海關查緝毒品，密報還是很重要的線索之一。雖然相較於去年同期破獲量6436.6公斤，今年查獲毒品重量不如去年，但是今年查獲毒品還是仍有大案(一案查獲數量破百公斤)，各單位仍努力防毒，為國人的健康把關。

海關查獲毒品來源　東南亞成為最大毒品來源區域

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就毒品的來源，關務署的分析，歷年緝獲毒品多為第三級、第四級毒品為多，多種類以愷他命及毒品先驅原料為主，多來自中國大陸與香港；但是今年前8月海關查獲由東南亞的緝獲量達到3,020.4公斤，占總查獲數的55.3%。其中自東南亞走私安非他命823.8公斤，占安非他命總查獲量92.9%；走私愷他命2,066.8公斤，占愷他命總查獲量89.6%。

另外，海關查獲自中國大陸及香港走私輸入毒品2,079.2公斤，占總查獲量38.1%，其中1,929.9公斤92.8%是可製成愷他命及新興毒品喵喵毒品先驅原料，中國大陸仍為我國製毒原料供應來源，必須加以防範。

關務署表示，過去中國大陸、香港一直是最大的毒品來源國，但今年從東南亞超越了中國大陸，其中越南、泰國、緬甸等都是大國，今年中國大陸查緝毒品嚴厲，使得東南亞今年超越了中國大陸，成為最大來源區域。

財政部次長吳自心表示，海關是政府反毒團隊的重要成員，關務署切實執行行政院「新世代反毒策略」，配合高檢署發布毒品情勢，將安非他命、愷他命及毒品先驅原料走私列為第一線緝毒重點，對來自東南亞及中國大陸等高風險地區進口貨櫃(物)、郵包及旅客行李，充分利用X光檢查儀、緝毒犬及毒品偵測儀等工具嚴格查核，為國人健康把關。

檢警查緝毒品　第4波專案掃蕩毒販1182人

6大緝毒系統(檢察、警察、調查、海巡、憲兵、. 關務)今日聯合召開記者會，公布第4波安居緝毒專案第一階段查緝成果，從今年7月22日至8月5日止，針對販毒者經常出沒的大樓及社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、青少年易遭引誘聚集施用點及毒品交易熱點等地加強查緝外，也特別針對毒品工廠，毒品走私集團進行計畫性查緝，列管重大毒品案件。

台灣高等檢察署表示，專案查緝期間，共出動超過1.5萬人次，總計取得1413張搜索票，破獲製造、販賣、運輸毒品的毒販1182人，扣得各級毒品逾2571公斤，破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、安非他命等製造場所13座，並聲請獲准羈押444人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：毒品危害健康，連累家人！
 

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