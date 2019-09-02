國巨幾乎出清大毅股權　持股占比降至0%

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者湯興漢攝）
記者姚惠茹／台北報導
被動元件大廠國巨（2327）今（2）日重訊宣布，出脫手中晶片電阻廠大毅（2478）股權，從去年8月22日至今，已處分大毅股票9128張，目前僅持有7張股票，集團持股比重下降至0%，平均每單位價格35.7元，交易總金額3.25億元，處分利益208萬元。
國巨從去年開始逢高調節大毅持股，今年7月17日第一次公告，國巨原持有大毅17,265張，持股比率9.08，此次申報持股降至16,412張，持股比率8.47％；國新投資原申報持股10,716張，持股比率5.64％，此次申報持股8,816張，持股比率4.55％。
國巨在7月25日再度公告，國巨持有大毅從16,412張，持股比率8.47％，此次申報降至13,160張，持股比率6.8％；國新投資持股8,816張，持股比率4.55％不變。
國巨更在8月21日公告，國巨持有大毅從13,160張，持股比率6.8％，此次申報降至9129張，持股比率4.7%；國新投資持股從8,816張，持股比率4.55％，此次申報降至2988張，持股比率1.5%。
國巨最新公告，國巨持有大毅從9129張，持股比率4.7％，此次申報降至7張，持股比率0%；國新投資持股從2988張，持股比率1.5％，此次申報降至2778張，持股比率1.4%。