小確幸來了！雲端發票多500元獎項　多40萬組中獎機會

▲財政部「統一發票兌獎APP」。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局今（2）日表示，自9、10月期起使用載具儲存雲端發票的消費者，將增加500元專屬獎，共計40萬組，大幅提高中獎機會，9、10月期開獎時間預計在11月25日，民眾可以多多期待。

台北國稅局表示，全國營業人107年度開立雲端發票數發票約71.8萬張，其中載具索取雲端發票約12.8億張，僅占17.8%，多數消費者仍索取紙本電子發票證明聯，印出的電子發票證明聯有59億張，等於砍了11.6座大安森林公園，可以堆疊1160棟台北101大樓。

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因此，為落實節能減紙環保愛地球列消費者使用載具儲存雲端發票，財政部針對雲端發票員以提供100萬元獎15組、2,000元獎1.5萬組的雲端發票專屬獎中獎發票，每期總獎金從0.45億元增加到2.45億元，鼓勵民眾將發票存在雲端發票不要印出來。

台北國稅局說，民眾消費以載具儲存雲端發票部列印出電子發票證明聯，除了可以參加一般(紙本)統一發票號碼對獎外，還可以享有雲端發票專屬對獎機會，多1次中獎，此次加碼增加500元專屬獎40萬組，中獎機率從千分之5提高到千分之7。

此外，民眾在財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP將載具歸戶到手機條碼，即可享受自動兌獎、中獎主動通知、免逐張整理發票及避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，且設定領獎帳戶轉帳領獎，還可再省千分之4的印花稅。

國稅局呼籲，民眾購物消費時請多利用手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡、會員卡等載具儲存雲端發票，告知店員「發票存載具」除了不會遺失，還有雙重中獎機會，又能保護地球貢獻一份心力，一舉數得。