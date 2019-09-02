柯文哲、王令麟出席智慧城市論壇！校園「無現金交易」最快明年二月上線

▲台北市商業會新辦公室揭牌儀式，台北市長柯文哲（左3）出席與會，由市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟（左2）主持智慧城市論壇，分享企業與市府團隊努力的目標願景。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導



台北市政府全力衝刺「智慧城市」願景，今（2）日在台北市商業會新辦公室進行揭牌儀式，台北市長柯文哲、市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟及市商會理事長王應傑，出席「2019智慧城市論壇」交流，藉由產官學執行的實際案例分享，持續邁向數位化便民目標。

2019智慧城市論壇邀請四位函蓋各領域的專精業界代表報告，包含「智慧基礎建設對對智慧城市影響與產業參與模式」、「5G智慧城市之未來發展」、「樓宇電梯資訊平台，整合市政、警政、防災應用」、「智慧城市共系統，活化停車空間與使用效能」四大主題進行交流。





▲台北市長柯文哲（左）與市商會理事長王應傑（右）出席台北市商業會新辦公室揭牌活動。



全球超過千座智慧城市，不斷改善環境交通、警政市民安全及無現金支付消費等，藉由新科技來提升社會進步。王令麟表示，台北市政府團隊從智慧交通、智慧公宅、智慧醫療、智慧教育及智慧支付等五大領域，全力打造「宜居城市」連結產業單位來提升都會區服務水準，滿足民眾生活需求。

他實際舉例智慧建築發展現況，「大樓智慧化、科技化及互聯網化是絕對要走的一條路，最大效益是能成為政府公部門的得利助手。」一旦進入5G科技時代，即時性的聯播網內容涵蓋範圍更豐富多元，大樓常見電梯電視螢幕，除了一般商業廣告，同時連動社區大樓公告與市政府區公所政令宣導，即時播放週遭環境的焦點，第一時間抓住市民眼球，提供有效、有利的訊息。

▲市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟，主持「2019智慧城市論壇」交流活動。

台北市長柯文哲踏入台北市商業會新辦公室，對於電梯設置影音投影平台感到非常震撼，「政府的理解不會比商業界好。」多次強調市政府只要扮演服務性角色，積極開放場域推動創新應用實證，讓產業實務的解決方案能力轉化成為可行的商業模式，提高市民生活品質。



柯文哲表示，無現金支付模式被列為第一優先，目前三大重點發展區塊鎖定學校、老人經濟及動物園，無現金支付模式為第一優先，市府喊出「由小到大，由內而外」口號，瞄準台北236所校園，「台北有22萬名學生族群、8萬名公務員，福利社、鄰近商店街推行悠遊卡付款機制，加速無現金交易，最快明年二月全面上線。」鼓勵業界制定提案來提高產業創新能力，期盼朝向賣溫度、享受服務邁進並非只是買軟硬體設備，把成功經驗複製擴散至全台灣，建構智慧城市產業商機。





▲台北市長柯文哲強調智慧新經濟，實施校園「無現金交易」最快明年二月上線。

針對整合市政、警政與防災應用安全層面，分眾傳媒董事長林昱分享，現在推行的樓宇電梯資訊平台，全台合作商辦大樓佔1,200棟，接近400萬上班族透過電視螢幕接收訊息，今年6月開始，住宅區則進駐400多棟大樓，民眾等電梯時能夠善加利用時間，透過小螢幕資訊平台落實社區安全、社區凝聚力及推廣綠色閱讀無紙化。



他進一步解釋，雙北市政府正轉型單向傳播模式，現階段正洽談警政、公益內容來佈置，讓社區和各地警局訊息流通，例如小偷竊案、強暴猥褻案，第一時間透過機台告知鄰近的居民，保障社會安全。