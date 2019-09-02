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「國家文化記憶庫」徵照片！求民間高手拍台灣身影、進軍全球最大古蹟攝影比賽

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▲▼ 「國家文化記憶庫」徵照片！「集思廣憶」國家文化記憶庫全民徵件活動（圖／文化部提供）
▲「集思廣憶」國家文化記憶庫全民徵件活動開跑。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部「國家文化記憶庫計畫」特別舉辦「集思廣憶」照片徵件活動，9月至10月期間與「全球最大古蹟攝影比賽－維基愛古蹟」合作，擴大徵集古蹟照片及珍藏於民間的在地文化照片，喚起全民對台灣這片土地的文化認同，而每個人的記憶，也將集結成國家的文化記憶。

文化部為保存並再現土地與人民共同記憶，推動「國家文化記憶庫計畫」，以文化治理的宏觀視野切入，落實於全民文化生活。目前的「集思廣憶-國家文化記憶庫徵件活動」即是透過照片收集，打開每個人的記憶膠囊，以「愛古蹟」和「集記憶」為主題，連續2個月接力徵件，徵集古蹟建築、地景街廓、社會生活、地方產業、節慶祭典、民俗技藝、人物團體等民眾珍藏或拍攝的照片，每一張民眾攝下的台灣記憶身影，每一段藏於民間的文化故事，都是國家文化記憶庫的文化資產。

除了喚起全民對台灣這片土地的文化認同，體現分享、開放使用的共筆精神，將台灣的文化記憶透過「CC創用授權」（Creative Commons）方式，轉為全世界都可使用的文化資產，徵件活動將選送優秀作品，參加「2019維基愛古蹟全球競賽」，於國際宣揚台灣文化之美。

請繼續往下閱讀...

2個月的徵件期間，文化部另將搭配辦理「聽導覽。攝古蹟」和「集照片。話家常」活動，共有9/21台北、9/22台中、10/5台東、10/14屏東、10/19台北等5個場次，透過實際行腳活動，帶動民眾關注屬於台灣這片土地的文化記憶。

「聽導覽。攝古蹟」活動，邀請民眾免費參加古蹟導覽，同時由攝影講師講授古蹟攝影技巧；「集照片。話家常」活動，則邀請民眾挖掘家中具文化收存價值的照片，並於活動中分享照片故事，表達關懷家人、土地、社會的情感。各項活動現場設置徵件報名教學服務，協助民眾快速完成照片上傳報名。

文化部表示，「國家文化記憶庫計畫」期待建立完整的台灣文化知識永續生態系，推動共創協作、多元創新、虛實合一的文化運動，達到台灣文化 DNA 的「保存、轉譯、開放、運用」，促進民眾共同投入文化的 INPUT 與 OUTPUT，讓每個人都是打造台灣原創 IP 內容基礎，擴大行銷台灣文化的一份子。

詳情可參閱「集思廣憶-國家文化記憶庫徵件活動」簡章： https://memorybank.culture.tw/event/zh-tw

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