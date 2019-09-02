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小心語音助理竊聽隱私　台灣網路健康調查報告揭露有這三高問題

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▲台大電機系教授葉丙成、Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（Stan Leong）。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為台大電機系教授葉丙成、Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（Stan Leong）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

Mozilla（美商謀智）今（2）日首度發布「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣的網路環境出現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」、「高訊息誤導」等三高問題，值得注意的是，使用語音助理時，記得更改隱私設定，否則容易遭企業竊聽，過度蒐集隱私資料。

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（Stan Leong ）表示，調查報告將受訪者區分為4大類型，其中61.9％受訪者分別被歸類為「長頸鹿型」、「鸚鵡型」、「樹懶型」，意味著多數民眾仍無法明確意識到網路隱私風險、個資遭特定企業蒐集與濫用、網路假新聞與假消息等三大問題，且未能針對上述三大問題做出積極行動。 

請繼續往下閱讀...

Mozilla調查顯示，受訪者對於「網路三高」問題的意識程度由高至低分別為「資訊壟斷」（85.8%）、「訊息誤導」(77.5%)、「隱私風險」(49.7%)；其中從行動力來看，由高至低則分別為「隱私風險」(76.1%)、「訊息誤導」(70.9%)、「資訊壟斷」（56.4%）。

Mozilla進一步分析，受訪者對「資訊壟斷」問題意識程度最高，行動力卻敬陪末座，說明多數人雖意識到個資遭少數科技企業蒐集與濫用，卻未針對問題採取行動而受訪者對「隱私風險」的行動力最高，問題意識卻最低，說明大家不瞭解如何選擇安全的平台與服務以遏止個資遭不當使用。
 
此外，調查也指出，29歲以下的年輕族群對「資訊壟斷」問題不僅缺乏行動力，其問題意識也遠低於50歲以上的年長者，反映出年輕人對於個資遭特定企業蒐集與濫用，不僅警覺性較差，也未有積極作為。

▲台大電機系教授葉丙成、Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（Stan Leong）。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（Stan Leong）、台大電機系教授葉丙成。（圖／記者姚惠茹攝）

調查顯示，年輕族群在「隱私風險」問題方面同樣也缺乏行動力，而缺乏行動力的年長者反而佔少數，凸顯台灣年輕人較疏於保護自身數位隱私安全，而且年長者對於「資訊誤導」的問題意識及行動力皆偏低，較難辨識網路資訊的真偽，也可能因為疏於查證而轉傳錯誤資訊。

對此，梁永光表示，隨著網路商業模式不斷演進，各種侵略性的個人監控行為漸成常態，使用者數位足跡遭商家與廣告商蒐集轉賣，更令人擔憂的是，全球接連發生數位足跡被用於議題操作，透過各種隱晦不明的文宣、真偽難辨的假新聞，持續影響大眾對政經議題的意識與選擇。
 
梁永光呼籲，民眾應該選擇安全的方式來獲取資訊，確切瞭解資訊來源以及資訊被分享的歷程，以避免訊息誤傳、誤導而造成社會恐慌，也應主動採取措施，降低數位足跡遭企業蒐集的機會，像是盡量避免使用單一的服務帳號登入其他服務、使用語音助理時更改隱私設定，避免企業過度蒐集隱私資料。

台大電機系教授葉丙成則從網路健康教育的角度提醒民眾，身為數位原住民的孩子很早就開始接觸網路，他們還來不及學習如何在網路世界中保護自己，例如密碼不要設定成生日、不隨便透露個資及留意釣魚郵件等。

葉丙成表示，目前台灣有超過20條法律條文與網路犯罪相關，包括散布不實謠言、濫發垃圾郵件與網路詐騙，當孩子矇懂未知地進入網路世界，便很可能誤觸法律而造成遺憾，提醒老師與家長須格外重視孩子的網路健康教育，從小就開始建立正確觀念。

最後Mozilla宣布12月8日將在台北花博公園舉行「2019 Firefox 公益路跑」，號召全台民眾透過路跑活動挑戰自我、促進健康，更增進對網路健康議題的認識，集結眾人之力，打造更健康友善的網路世界。

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