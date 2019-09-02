中經院獻策2招　吸引香港資金與人才來台！　

▲中經院院長陳思寬指出反送中，是台灣的好機會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

目前除了中美貿易戰需要關注外，香港因反送中事件延燒，衝擊金融中心地位，對此，中經院院長陳思寬分析，如果台灣可以把握好這個時機點，應該是有機會得到好處。

陳思寬認為，台灣目前最需要做兩件事，首先藉由法規調整，讓商品多樣化，擴充理財市場，讓資金進來後有地方停泊。接著，政府可端出一些措施，吸引香港的金融優秀人才來台停留至少3-5年，讓他們的知識、KnowHow帶動台灣金融產業升級。

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中經院表示，目前還無法從實際數據上看出，反送中事件對台灣是否有好處，但就個人所見，香港之所以會成為亞洲國際金融中心的主因，就是因為法規的自由度、國際化相當高，雖然台灣金管會這幾年也有做出一些努力，但就以目前來說，要跟香港對比還是有一定的差距，但這的確也是一個機會。

另外，中研院經濟所研究員簡錦漢現場也補充，以往香港的優勢法規完善，資金有高度自由，建議如果台灣想藉此爭取這個機會的話，應該要積極改善人才跟資金流動自由的法治。

陳思寬提出，台灣如果想趁此機會奪下亞洲國際金融中心地位是有機會的，因香港目前情況不穩，若是資金要從香港撤離，主要目的地可能是新加坡，不過台灣還是可以從中拿到好處。