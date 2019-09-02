ESG永續指標首重「公司治理」　投信：股價影響力最明顯

▲ ESG為近期熱門的投資指標之一。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

永續投資同時包含了環境、社會以及公司治理（ESG）等三個面向，而在投資上則以「公司治理（G）」為主要指標、對股價影響力最為明顯。且根據國內外研究顯示，公司治理做得好的企業，過去8年每月平均報酬率會比公司治理做得差的企業高。

富邦ETF經理人溫芳儀指出，ESG分數較高，並不表示企業就一定擁有較佳的獲利表現，由於公司治理面向與公司長期獲利較有高度相關，故在整體ESG評鑑上，若其中的公司治理項目有較佳表現，才更能夠確保企業的經營效益與獲利成長。

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溫芳儀表示，公司治理能強化董事結構與運作，不僅能確保股東權益與公司營運效益，加上資訊透明度更高，更能與合作廠商及客戶維持長期良好的關係，這些都有助於創造長期財務績效與永續的經營。

就投資效益來看，溫芳儀也指出，從國內外研究報告或指數表現來看，加入永續經營評比的投資組合，長期績效有望表現較佳。2003年哈佛大學及賓州大學華頓商學院研究顯示，綜觀九○年代，較重視公司治理的企業，其股價平均年報酬率，可高出大盤約8.5%。2016年Hermes也發表報告，證明公司治理做得好的企業，過去8年每月平均報酬率會比公司治理做得差的企業高。

此外，MSCI指數公司更有資料顯示，2007年以來，在MSCI所有國家世界指數成分股中（ACWI Index），經ESG評分後20%的公司歷經產業相關風險衝擊下，股價在3年內下跌95%的機率，比前30%成分股高出3倍。當然，這些分析都是著眼長線，畢竟落實公司治理需要長時間的投入才能顯現出效果。此外，諸多分析也證實，在E、S、G三項分類中，目前仍以G（公司治理）對股價影響力最為明顯。

再看台灣，溫芳儀以臺灣指數公司所成立的「臺灣公司治理100指數」為例，在成分股篩選上，不僅必須通過公司治理評鑑，強化在董事運作、資訊透明度、及CSR等非財務資訊的揭露之外，也必須透過流動性及財務指標來評量；尤其在財務指標上，同時透過每股淨值、稅後淨利以及營收成長率等三項篩選因子，更有助於確保企業長期獲利與競爭優勢。而在長期績效方面，截至2019年8月底，以含息的總報酬表現來看，臺灣公司治理100指數近2年的報酬率為10.4%，高於大盤的8.98%，表現相對優異。