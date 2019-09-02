台灣海上藍色公路添新兵　百麗「蘇澳-花蓮」航線20日開航

▲百麗航運旗下第二艘高速客輪「藍鵲」，將在9月20日正式開航「蘇澳-花蓮」定期航班。（圖／百麗航運提供）（圖／百麗航運提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣藍色公路又有新亮點。由慧洋海運董事長藍俊昇個人投資的百麗航運宣佈，繼開設「布袋-馬公」、「台中-馬公」線後，籌備已久的「蘇澳-花蓮」定期航班將於本月20日開航，可望透過航線串聯，打造台灣東西部與離島澎湖觀光三贏的局面。

百麗航運為國內散裝龍頭慧洋海運董事長藍俊昇的個人投資，與台開集團董事長邱復生合資跨足客輪市場，從澳洲知名船廠Austal訂購2艘業界目前最新高速客輪，分別以代表台灣國寶的雲豹及藍鵲命名，載客數多達552人，今年投入「布袋-馬公」航線，以及復航睽違8年的「台中-馬公」航線。

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▲慧洋海運董事長藍俊昇（右二）所投資的百麗航運今年三月正式跨足客輪市場。（圖／記者林淑慧攝）

百麗表示，由於蘇花改將於明（2020）年1月全線通車，勢必為台灣東部帶來大量人潮，百麗開通「蘇澳-花蓮」航線，規劃以「藍鵲」號投入東海岸的運輸，上午10點自蘇澳出發，下午3點30分從花蓮返回，單向航程只需1小時10分的時間，將有助於解決花東地區車票一位難求的困境。

「希望未來全台海岸線與各大離島，都能看到百麗『雲豹』、『藍鵲』的蹤跡，」百麗航運董事長藍俊昇表示，航線最大的賣點，就是能近距離飽覽台灣東部蔚藍海岸，期許百麗成為台灣藍色公路運輸的新代名詞。

特別的是，「藍鵲」搭載船體電子穩定系統設備(T-FOIL)，使百麗的高速客輪能較其他船舶更靠近風浪較大的斷層岩岸，而不減低搭乘的舒適度；此外，百麗更貼心規劃在斷崖帶放慢船速，讓遊客能一親知名清水斷崖的絕色風光。

購票資訊詳見百麗航運官方網站：https://www.pescadoresferry.com.tw/，「蘇澳-花蓮」航線經濟艙來回票價原價2000元、商務艙來回票價原價2400元，官網全年85折優惠，即日起開放訂購。

百麗航運成立於2011年，致力於經營本島至澎湖客輪航線，主要範圍為西部港口至澎湖，已於2019年新交2艘高速客輪。合作夥伴有台灣風獅旅行社、百世多麗花園酒店、慧洋海運集團。