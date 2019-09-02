美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

▲季米特洛夫闖進8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年戰績慘淡的「小費德勒」季米特洛夫在美網大復活，暌違多時闖進8強。而他的對手將是連兩戰快速橫掃晉級的費德勒(Roger Federer)，兩人將展開顏值、實力和人氣都破錶的經典大戰。

季米特洛夫在16強以7比5、6比3、6比4擊敗澳洲新星德米瑙爾(Alex de Minaur)，闖進8強超乎預期。「相信我，應該沒有人比我還更驚訝。我很高興健康回到場上，過程中我的雙腿跑了很長的距離，做了許多練習。」

季米特洛夫今年初在布里斯本男網賽闖進8強，澳網也晉級16強，但隨後因右肩受傷缺席兩個月。在澳網至美網之間他僅有7勝13敗，也沒再巡迴賽層級賽事闖進8強，目前世界排名也僅有78。

費德勒則是以6比2、6比2、6比0擊敗戈芬(David Goffin)，在美網第13次闖進8強追平退休美國名將阿格西(Andre Agassi)，在公開年代並列第二。這也是費德勒生涯第56次大滿貫8強。此外，還沒有選手能在前兩輪賽事都先丟首盤，最後奪下冠軍。

而且費德勒今年狀態不差，擊敗英國好手伊凡斯(Daniel Evans)晉級16強只用1小時20分，晉級8牆只用1小時19分鐘，都是今年美網男單最快。

季米特洛夫生涯7次挑戰費德勒，全部都吞下敗仗，一共也只從他手上拿下一盤過。這將是兩人2018鹿特丹男網賽後再次交手。

▲費德勒連兩戰快打晉級。（圖／達志影像／美聯社）