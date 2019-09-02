　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲季米特洛夫、費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲季米特洛夫闖進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

今年戰績慘淡的「小費德勒」季米特洛夫在美網大復活，暌違多時闖進8強。而他的對手將是連兩戰快速橫掃晉級的費德勒(Roger Federer)，兩人將展開顏值、實力和人氣都破錶的經典大戰。

季米特洛夫在16強以7比5、6比3、6比4擊敗澳洲新星德米瑙爾(Alex de Minaur)，闖進8強超乎預期。「相信我，應該沒有人比我還更驚訝。我很高興健康回到場上，過程中我的雙腿跑了很長的距離，做了許多練習。」

季米特洛夫今年初在布里斯本男網賽闖進8強，澳網也晉級16強，但隨後因右肩受傷缺席兩個月。在澳網至美網之間他僅有7勝13敗，也沒再巡迴賽層級賽事闖進8強，目前世界排名也僅有78。

費德勒則是以6比2、6比2、6比0擊敗戈芬(David Goffin)，在美網第13次闖進8強追平退休美國名將阿格西(Andre Agassi)，在公開年代並列第二。這也是費德勒生涯第56次大滿貫8強。此外，還沒有選手能在前兩輪賽事都先丟首盤，最後奪下冠軍。

而且費德勒今年狀態不差，擊敗英國好手伊凡斯(Daniel Evans)晉級16強只用1小時20分，晉級8牆只用1小時19分鐘，都是今年美網男單最快。

季米特洛夫生涯7次挑戰費德勒，全部都吞下敗仗，一共也只從他手上拿下一盤過。這將是兩人2018鹿特丹男網賽後再次交手。

▲季米特洛夫、費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒連兩戰快打晉級。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
玲玲不排除明發海警！北上變天到周末「一張圖看雨怎下」
國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「搧5耳光」逼下跪
墜樓影片慎入！才剛開學…陸高一生玩「後背抱抱」　欄杆突斷裂摔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾之喬拜金釣富二代！《你那邊怎樣》首播「劇情燒腦」PTT爆討論

國民黨不「換瑜」！吳敦義：郭台銘若參選社會觀感、正當性弱

柯文哲出席市商會新辦公室揭牌　預告悠遊卡電子支付將有革命性改變

推「韓連配」救2020？徐弘庭點出國民黨問題出在這…

香港反送中掀外流移民潮　港人申請來台定居人數增3成

美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

財務未申報！內政部首波開罰60政黨100萬元　5政黨20萬元

「存款3億」疑暗酸郭董　韓國瑜宣布「白韓產業鏈要出來了」

影／不服來辯！郭台銘找蔡英文辦「產業結構和台灣未來」辯論會

影／韓國瑜自嘲像麻糬！下秒曝「網軍不敢黑郭」原因：他有300個律師，好可怕

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

曾之喬拜金釣富二代！《你那邊怎樣》首播「劇情燒腦」PTT爆討論

國民黨不「換瑜」！吳敦義：郭台銘若參選社會觀感、正當性弱

柯文哲出席市商會新辦公室揭牌　預告悠遊卡電子支付將有革命性改變

推「韓連配」救2020？徐弘庭點出國民黨問題出在這…

香港反送中掀外流移民潮　港人申請來台定居人數增3成

美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

財務未申報！內政部首波開罰60政黨100萬元　5政黨20萬元

「存款3億」疑暗酸郭董　韓國瑜宣布「白韓產業鏈要出來了」

影／不服來辯！郭台銘找蔡英文辦「產業結構和台灣未來」辯論會

影／韓國瑜自嘲像麻糬！下秒曝「網軍不敢黑郭」原因：他有300個律師，好可怕

曾之喬拜金釣富二代！《你那邊怎樣》首播「劇情燒腦」PTT爆討論

國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「狂搧5耳光」逼下跪：我很愛我妹

傳統家具店誰在去？　他激推IKEA「好看+價格透明」...內行人揭真相：買房就懂

安平開台天后宮文化基金會董事長交接典禮　張省吾功成身退

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶像劇情節神展開

朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉腸」流出　內行解答

凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起一掀「與持刀男對看」

玲玲海警不排除明發布！擦邊北上變天到周末　「一張圖看雨怎麼下」

李克聰／打造臺灣智慧運輸城的困境與建議

《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙

消費行為調查

為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏..

蔡執政3年過得更好？網：薪水有..

韓國瑜直播吐苦水！轟換瑜是腦袋..

蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！..

即／傳出任郭台銘副手　侯友宜二..

快訊／記者問「為何不跟總統握手..

為義大槓上陳菊！楊秋興：放狗咬..

罷韓團體：韓上任9個月開發招商..

郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯..

3300萬買總統座車？府諷媒體..

鄭佩芬爆吳敦義盤算2020　原..

愛情摩天輪興建這4處　韓國瑜希..

吳敦義密謀換瑜？　國民黨說話了

互動尷尬！蔡英文多次主動握手　..

更多熱門

相關新聞

喬科維奇肩傷退賽止步16強

世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)在美網16強賽中，4比6、5比7、1比2落後給瓦林卡(Stan Wawrinka)之際，因為左肩舊傷帶來的不適選擇退賽。這一敗不僅讓他無緣在美網完成衛冕，也中止了連續6個大滿貫賽事至少闖進8強的紀錄。

詹家姐妹吞蛋遭逆轉止步32強

美國15歲新星淚灑　大坂直美暖抱安慰

納達爾直落三退鄭泫　生涯11度闖16強

謝政鵬男雙遭直落二無緣晉級次輪

關鍵字：

美網費德勒季米特洛夫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面