貿易戰開打！亞股上周全遭外資提款大失血　投資人短線別貿進接刀

▲觀察外資動向，上周新興亞洲股全數遭外資賣出，其中台股已連續5周遭賣出，但流出幅度有縮小趨勢。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球金融市場一波未平一波又起，中美貿易戰、日韓貿易戰衝突未解之際，又發生美債殖利率倒掛，市場恐慌情緒再度升溫，導致外資上周全數撤離新興亞洲股市，其中台股、韓股連5週遭賣出，中信投信建議，儘管境外資金回流、貿易戰轉單效應加持，但短期波動難免，投資人不宜貿進。

根據彭博統計外資資金流向，上周新興亞洲股全數遭外資賣出，其中以印度股市流出最甚，金額為5.1億美元（約新台幣161.2億元）；韓股與台股連續5周遭外資賣出，上週分別淨流出2.4億美元（約新台幣75.9億元）與3.2億美元（約新台幣101.2億元），流出幅度均縮窄。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台經院上周公布製造業景氣觀測最新結果，7月製造業景氣信號值9.39分，燈號維持在代表衰退的藍燈，也是少見的連續第9顆藍燈，顯示大環境的經濟需求偏弱，未有明顯改善，全球貿易紛爭未見停歇，製造業者對於景氣前景相對悲觀。

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股遭賣超3.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

周俊宏進一步指出，人民幣兌美元貶破7這個重要關卡，帶動新興市場貨幣競貶潮，短期內外資撤退情況難以避免。不過，台廠供應鏈歷經一年的貿易戰考驗，已多有因應，對於產業實質影響已有限，且目前來看，台股具境外資金回流與貿易戰轉單效應加持，因此短期波動在所難免，投資人不宜貿進。

從技術面來看，周俊宏表示，未來一周20日均線下降壓力較大，隨後有機會走平，建議可觀察未來一周20日均線壓力，以及240日均線支撐。中長期則回歸觀察經濟數據變化，降息對於經濟提振的效應，仍需謹慎因應。

就長線來看，周俊宏說，趨勢的基本面仍未改變，像是科技類股中的5G、IOT、AI等議題，仍為基金布局重點；選股上，可從半年報公布狀況與第3季展望做為挑選要點。