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中秋加碼今開跑！威力彩頭獎加2億上看3億　彩迷包牌搶當億萬富翁

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▲▼今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看16.5億元，吸引不少民眾前來試試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

▲今天晚間開獎的威力彩，頭獎獎金上看3億元，不少民眾包牌拚中大獎。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今年中秋加碼總獎金5億元，並由威力彩率先加碼2億元打頭陣，今（2）日晚間開獎的威力獎頭獎上看3億元，且貳獎因連續7期未開出，總獎金也上看6,000萬元，若有一位幸運兒獨得，將打破公益彩券第4屆以來貳獎單注獎金紀錄。

台彩表示，威力彩的貳獎中獎率約276萬分之一，是頭獎中獎率約2,209萬分之一的8倍，從公益彩券第4屆（2014年）以來，貳獎累計共開出214注，平均單注中獎金額約為1,241萬元，若以今天開獎的威力彩來看，貳獎總獎金上看6,000萬元，若幸運一注獨得，可望抱走較平常多5倍的貳獎獎金。

請繼續往下閱讀...

除了威力彩頭獎加碼2億元備受期待外，就連貳獎也相當吸引人，飛來發彩券行業者表示，台彩這次中秋加碼活動，民眾陸陸續續開始到投注站試手氣，同時也搭配廣播，「中秋加碼開始了，台彩這次加碼總獎金5億元，威力彩加碼2億元，大樂透增開百萬百組，歡迎大家來選購」等語，吸引路過的民眾，藉此提高買氣。

業者透露，今晚開獎的威力彩頭獎上看3億元，不少民眾開始包牌拚中大獎，其中就有人以包牌、電腦選號的方式，一次買了3萬元，也就是將第二區用包號的方式將1至8號「全買」，再搭配電腦選號第一區，中獎機率比不包牌高。

另外，台彩中秋加碼方案，除了威力彩頭獎加碼2億元外，明天大樂透也將加開「百萬百組」，不僅能對例行開獎的頭獎，還能再對中秋加碼的100萬元獎項，換句話說買1注，就有101次的對獎機會，而每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，也將自9月6日起連續加碼16天。

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